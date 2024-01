Nasce il canale Whatsapp di Giallorossi! Tutte le notizie della Roma sul tuo cellulare: come iscriversi e come funziona

AS ROMA NEWS – Vuoi essere continuamente aggiornato sulle ultime notizie, quelle più importanti e da non perdere, della magica Roma? Da oggi puoi, e sarà soprattutto comodo, facile e sicuro. Basterà iscriversi al canale Whatsapp di Giallorossi.net per ricevere sul cellulare tutti gli aggiornamenti.

Farlo è semplicissimo: vi basterà cliccare qui per trovare il nostro canale su Whatsapp e con un semplice click potrete seguirci e restare costantemente in contatto con noi, ma soprattutto con le ultime novità di casa Roma.

Una volta iscritti, vi consigliamo di attivare le notifiche sul vostro cellulare (di partenza sono disattivate) in modo che il telefono vi possa avvisare ogni qual volta c’è una notizia importante riguardante la vostra (e nostra) squadra del cuore: selezioneremo come sempre solo le novità rilevanti e più interessanti per voi, in modo da non rendere troppo invasivo questo servizio.

Se siete preoccupati per la vostra privacy e avete paura che in questo modo il vostro numero di telefono possa essere visualizzato da qualcuno o finire nelle mani sbagliate, non c’è nulla di cui preoccuparsi! Nessuno, nemmeno gli amministratori, sarà in grado di vedere i numeri di telefono o i nomi degli iscritti. Su questo aspetto Whatsapp è molto severo, dunque potete dormire sonni tranquilli.

E allora che aspettate? Correte a iscrivervi al canale Whatsapp di Giallorossi.net per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie della Roma e avere un contatto sempre più diretto con noi e gli altri tifosi romanisti! Vi aspettiamo!