Renato Sanches verso il Besiktas: cessione più vicina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultimi dieci giorni di mercato, con la Roma alla ricerca del colpo di coda, che prevede la cessione di un esubero in rosa e l’ingresso di un altro difensore per mister De Rossi.

Se Vina al Flamengo (operazione in chiusura per 8 milioni di euro più uno di bonus) permetterà al club di fare cassa ma non di liberare un posto in rosa, la partenza di Renato Sanches aprirebbe lo spazio per un altro rinforzo.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sarebbero riaperti i contatti con i turchi del Besiktas, pronti a puntare sul portoghese con la formula del prestito.

La Roma è assolutamente disponibile a interrompere qui l’esperienza a titolo temporaneo di Sanches, ma serve l’ok del PSG e soprattutto del calciatore, fino a qualche giorno fa poco convinto del trasferimento in Turchia. Ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!