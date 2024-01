ULTIME DA TRIGORIA – Seck si allena con la prima squadra. Out Mancini, ok Dybala (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria dopo la vittoria contro il Verona di ieri. Mister De Rossi non ha dunque concesso giorni di riposo alla squadra, e oggi sono scesi in campo i calciatori non impiegati ieri contro l’Hellas.

Da segnalare la presenza in campo con i grandi del baby Mohamed Seck, 17 anni, difensore centrale senegalese dal fisico imponente che la Roma ha prelevato nel corso di questo mercato dalla Pro Vercelli.

Out Gianluca Mancini, alle prese con i noti problemi fisici: per lui gestione volta a rimetterlo al meglio in campo per la partita di domenica prossima contro la Salernitana. Allenamento individuale per Renato Sanches.

Da valutare Spinazzola e Dybala: per il terzino appare probabile il forfait contro i campani, mentre l’argentino non preoccupa e dovrebbe farcela. Oggi l’attaccante si è visto a bordocampo con Leandro Paredes: entrambi hanno però svolto solo defaticante.

Giallorossi.net – A. Fiorini

