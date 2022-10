De Rossi, prima da allenatore con la Spal. Calcio verticale, e ai suoi ordina: “Nessuna paura”

NOTIZIE AS ROMA – Comincia l’avventura da allenatore per Daniele De Rossi, che ieri ha guidato per la prima volta l’allenamento della “sua” Spal con gli occhi della stampa puntati addosso.

C’è tanta curiosità intorno ai metodi e alla filosofia di calcio dell’ex capitano giallorosso, che ieri ha dato un primo assaggio di quelle che sono le sue idee. Vederlo con la maglia biancoceleste (i colori della Spal) fa un po’ strano, ma il calcio è così.

Dieci minuti di allenamento aperto alla stampa, nel quale si intravedono i concetti base espressi da De Rossi ai suoi ragazzi. Danielino passa da un giocatore all’altro facendo evidenti gesti col braccio, ordinando un gioco in verticale basato su tre semplici concetti: “Veloci, palla forte e precisa, nessuna paura“.

Sabato pomeriggio l’esordio sul campo del Cittadella, squadra che occupa la stessa posizione in classifica della Spal. Poi chissà, le strade con la Roma potrebbero già incrociarsi in Coppa Italia, qualora i ferraresi dovessero eliminare il Genoa ai sedicesimi. Gli scherzi del destino.

Giallorossi.net – G. Pinoli