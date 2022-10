Pellegrini arretra, Mou rilancia il 3-5-2

AS ROMA NEWS – Persi tre titolari nel giro di poche settimane, tutti e tre arrivati dal mercato estivo, Mourinho deve tornare a puntare sulla Roma dell’anno scorso, con l’aggiunta di Matic in mezzo al campo.

A destra sta per rientrare Karsdorp, tornato ad allenarsi con il gruppo, ma per il momento toccherà ancora a Zalewski giocare in quel ruolo. A sinistra Vina non ha dato le risposte che Mou si aspettava, e tornerà a scaldare la panchina per fare spazio a Spinazzola.

A centrocampo Cristante è intoccabile, e al suo fianco dovrà stringere i denti l’ex United, in attesa di capire se lo Special One avrà intenzione di dare finalmente spazio a Camara. Pellegrini intanto sembra destinato ad abbassarsi in un 3-5-2 fino ad ora poco utilizzato, e che ora deve fare di necessità virtù.

In attacco Zaniolo farà di nuovo coppia con Abraham, tranne che per la partita di Siviglia di domani sera: Nicolò sarà squalificato, e al suo posto potrebbe giocare Andrea Belotti.

Nelle prossime settimane dunque rivedremo spesso la “vecchia” Roma, una squadra di cui Mou si fida e con la quale ha vinto una coppa lo scorso anno. Ma che ha bisogno di ritrovare i suoi interpreti migliori, a cominciare dall’attacco del prossimo futuro, che dovrà reggersi principalmente su Zaniolo e Abraham.

