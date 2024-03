De Rossi punta ancora su Aouar. In dubbio Dybala e Paredes, Abraham prepara il rientro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sulla probabile formazione della Roma per il Lecce arrivano dai quotidiani oggi in edicola. L’allenamento di oggi potrebbe essere decisivo per chiarire le condizioni di alcuni acciaccati, su tutti Paulo Dybala.

L’argentino dovrebbe essere quasi certamente convocato ma la sua presenza in campo dal primo minuto è in dubbio, considerando i tanti impegni ravvicinati che attendono i giallorossi dal primo aprile in poi. Al suo posto si scalda Tommaso Baldanzi.

Dovrebbero recuperare in tempo anche Chirs Smalling e Renato Sanches, entrambi però sicuramente fuori dal giro dei titolari. Incerta anche la presenza dal primo minuti di Leandro Paredes: l’argentino è rientrato dall’Argentina non al meglio per via di un affaticamento muscolare. Da capire se ce la farà a partire dall’inizio, considerando che a centrocampo mancherà anche Pellegrini, squalificato.

In mediana appare certa la presenza di Houssem Aouar, calciatore che De Rossi tiene in grande considerazione specie quando mancano Dybala e/o Pellegrini. L’algerino dovrà garantire quella qualità alla squadra, indispensabile senza i piedi buoni del capitano giallorosso, e forse anche dell’attaccante argentino. Qualora anche Paredes dovesse alzare bandiera bianca, sarà Edoardo Bove a completare la mediana romanista.

In attacco occhi puntati su Abraham: l’inglese sarà il vice-Lukaku delle prossime settimane anche per mancanza di alternative al belga. L’inglese prepara il rientro in campo e non è escluso che a Lecce possa subentrare nei minuti finali. Se al posto di Big Rom o al suo fianco sarà il risultato a deciderlo.

