Rebus ds: Friedkin tra Modesto, Maurice e il nome a sorpresa. Ma il tempo stringe

NOTIZIE AS ROMA – Sono passati già due mesi da quando la Roma aveva annunciato l’addio di Tiago Pinto dalla carica di general manager del club giallorosso, comunicando urbi et orbi che il nome del prossimo direttore sportivo (sic) sarebbe stato reso noto da lì a qualche settimana.

La scelta in realtà non è ancora stata fatta. O perlomeno non è stata ancora comunicata ufficialmente. La gran parte dei giornali punta fortissimo sul nome di Francois Modesto: la Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi lo dava per fatto, oggi anche La Repubblica lo annuncia di fatto come prossimo direttore sportivo.

Più cauto Il Tempo, che tiene in corsa anche Florien Maurice del Rennes, e non esclude nemmeno che possa esserci un mister X dietro l’angolo, e cioè un candidato a sorpresa capace di sorprendere di nuovo tutti. Un po’ come successe con Tiago Pinto (nessun giornale aveva fatto il suo nome) circa tre anni fa.

L’unica cosa certa è che il tempo stringe: arrivati in primavera, il mercato comincia già a scaldare i motori e la Roma ha parecchio lavoro da fare vista la situazione in rosa. Facendo un giro tra i diversi operatori del mercato, risulta abbastanza complesso ricostruire le scelte del futuro prossimo a Trigoria, in uno scenario che può evolversi ancora e prendere le strade più disparate su giocatori in scadenza e in prestito.

Difficile stabilire piani e scelte senza la presenza di un direttore sportivo, soprattutto in un momento delicato della stagione quando si comincia a costruire per quello che verrà e si intraprendono percorsi per avviare le strategie delle trattative. Da qui lo spaesamento di chi cerca di impostare l’avvenire e incontra difficoltà nel confrontarsi con chi può prendere le decisioni. Il tempo in questi casi non è amico e l’importanza di potersi realmente gettare nelle dinamiche di mercato per evitare di cominciare con ritardo.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport