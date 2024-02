De Rossi “ribalta” Mourinho, la Roma si affida al nuovo ds

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “E’ tutta colpa mia”. Il mantra che Daniele De Rossi ripete a ogni fine partita, quando è il momento di affrontare gli aspetti negativi della sua Roma, segna un netto solco rispetto alla strategia comunicativa ed emozionale adottata da Josè Mourinho.

Il cambiamento è totale: scrollare la responsabilità dalle spalle dei calciatori e caricarla sulle sue è l’inversione a U operata dal nuovo tecnico, la seconda grande novità dopo quella avvenuta in campo. Perchè anche sul terreno di gioco la rivoluzione firmata DDR è piuttosto palese.

Il passaggio al 4-3-3 e a un gioco più spumeggiante e decisamente offensivo è un taglio netto con il passato. La Roma adesso non aspetta più l’avversario, non cerca di annullarlo in attesa di un suo errore, ma decide di aggredirlo, puntando sulla propria qualità dalla trequarti in su. Anche a costo di concedere qualcosa dietro.

La squadra tambureggiante vista contro l’Inter in casa nel primo tempo di sabato si è in qualche modo trasferita ieri sera al De Kuip: il Feyenoord è apparso sorpreso, quasi impaurito dall’atteggiamento sfrontato dei giallorossi e dopo il vantaggio di Paixao ha pensato bene di difendere il risultato a oltranza, senza successo.

Il lavoro di De Rossi nelle poche settimane avute a disposizione è encomiabile, anche se sono tanti gli aspetti da sistemare specialmente in fase difensiva: la squadra quando viene aggredita, soprattutto con i cross dalle fasce laterali, tende a sbandare. E se Mourinho non era Harry Potter, DDR non è Houdini: i limiti di certi calciatori in rosa continuano a palesarsi nonostante il cambio in panchina.

La strada è comunque quella giusta. Sarà di fondamentale importanza affidarsi a un direttore sportivo in grado di lavorare con l’allenatore (De Rossi o chi per lui) sulla scelta di calciatori funzionali al nuovo progetto tecnico. La scelta del ds tarda ad arrivare, anche se più di qualcuno sostiene che il prescelto sia già stato individuato e che sia da tempo al lavoro sulla costruzione della Roma del futuro.

Giallorossi.net – T. De Cortis

