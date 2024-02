Lukaku avvicina la Roma agli ottavi

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi può ritenersi soddisfatto per l’esordio in Europa da allenatore: il pareggio che la Roma si porta a casa da Rotterdam è un buon risultato in vista della gara di ritorno che si giocherà all’Olimpico tra una settimana.

L’1 a 1 del de Kuip è un pari prezioso considerando l’insidia della trasferta, anche se la partita di ieri palesa una differenza abbastanza marcata tra il Feyenoord, ben allenato e organizzato, e la Roma. Gli olandesi, privi per di più di diversi titolari, si dimostrano ancora una volta inferiori tecnicamente ai giallorossi, e nonostante la spinta del pubblico di casa non possono recriminare per il risultato finale.

Il primo tempo, terminato abbastanza clamorosamente con i padroni di casa avanti, aveva palesato una chiara supremazia capitolina: i giallorossi scendono in campo aggressivi e sorprendono il Feyenoord, collezionando una serie di palle gol. La traversa di Paredes e le occasioni fallite da Zalewski e Lukaku avrebbero potuto mettere in discesa il match per la Roma, costretta invece a inseguire.

Bella e ariosa la manovra offensiva, non altrettanto efficace la fase difensiva, con la squadra che lasciava troppi spazi sulla trequarti e ballava dietro quando veniva aggredita. La dormita in occasione del gol di testa di Paixao (167 centimetri di altezza) in piena area è il manifesto di qualcosa che in difesa ancora non funziona.

Nella ripresa il Feyenoord sceglie di difendere il vantaggio acquisito nel recupero del primo tempo, con la Roma che fatica a trovare gli spazi giusti per creare occasioni. Fino a quando Spinazzola si scuote dal torpore, va via a sinistra e mette un cross per la testa di Lukaku: anche stavolta il belga non colpisce bene, ma la traiettoria della sfera, dopo aver sbattuto sulla spalla dell’attaccante, disegna una parabola imprendibile per il portiere avversario. Big Rom si libera dai fantasmi ed esulta con un gesto di protesta contro le violenze in Congo.

La Roma, soddisfatta del risultato, bada a controllare la reazione dei padroni di casa, che a parte un legno esterno colpito su punizione da Ivanusec e una conclusione potente ma centrale di Gimenez, non riescono più a impensierire Svilar. L’uno a uno finale scontenta, sulla carta, più il Feyenoord che puntava a costruirsi in casa un piccolo vantaggio in vista del ritorno.

All’Olimpico la Roma partirà da favorita: ai giallorossi basterà vincere con qualsiasi risultato per strappare il pass per gli ottavi di finale. Alla luce di quanto visto al De Kuip, la missione non è impossibile. Prima però la squadra dovrà pensare a vincere un’altra partita, quella di domenica contro il Frosinone. Una formazione che per valori tecnici e organizzazione di gioco non è di molto inferiore al Feyenoord privo di diversi titolari visto ieri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini