De Rossi si affida ai migliori per battere il Feyenoord. Ma anche la panchina sarà decisiva

NOTIZIE AS ROMA – Tutti i titolari in campo per la partita da dentro o fuori di questa sera. Daniele De Rossi non cambia la squadra che per lui è quella più forte e che ha più possibilità di battere il Feyenoord ed eliminarlo dalla corsa alla finale di Europa League.

In porta sarà confermato Mile Svilar, il nuovo numero uno titolare della Roma dopo le ultime convincenti prestazioni del giovane portiere serbo. In difesa tornano Karsdorp e Spinazzola, che ha vinto il ballottaggio con Angelino, mentre la coppia di centrali sarà formata dall’inossidabile Mancini e da Diego Llorente, visto che Ndicka e Smalling non sono ancora al meglio.

A centrocampo assente Bove per squalifica, saranno ancora Cristante, Paredes e capitan Pellegrini i tre tenori della mediana. In attacco il tridente è scontato: con Dybala e Lukaku giocherà El Shaarawy. Ma in una partita che può durare anche 120 minuti e oltre rivestirà un ruolo di primissimo piano anche la panchina.

Angelino e Celik i ricambi sulle fasce, Ndicka e Smalling quelli per la difesa, Aouar e Renato Sanches le alternative a centrocampo, Zalewski, Baldanzi e Azmoun quelle in attacco. Molto di questi avranno un ruolo fondamentale, specie se la partita dovesse durare oltre i novanta minuti regolamentari. Tutti dovranno farsi trovare pronti se si vorrà proseguire il cammino verso Dublino di questa Europa League che la Roma sogna di conquistare.

