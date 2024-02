Rudiger: “Che tensione tra Totti e Spalletti, erano due animali alfa. Tuchel il miglior allenatore che ho avuto”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Rudiger ha rilasciato un’intervista a Goal.com in cui racconta i vari passaggi della sua carriera. Compresa la parentesi a Roma in cui racconta del rapporto tra Luciano Spalletti e Francesco Totti.

“C’era sicuramente molta tensione. Loro due avevano una storia che non conoscevo”, racconta l’ex difensore giallorosso, “Ma alla fine si rispettavano entrambi. Spalletti e Totti erano semplicemente due animali alfa”.

Sui tanti allenatori forti avuti, da Conte a Ancelotti, l’ex giallorosso ha le idee chiare sul suo favorito: “Ho sicuramente avuto molti bravi allenatori. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe Thomas Tuchel. Mi sono trovato particolarmente bene con lui. I suoi modi onesti facevano al caso mio. E se ripenso alla sua comprensione tattica: wow!”

Sui tecnici italiani: “Devo essere sincero e dire che tutti gli italiani sono molto esigenti. Ma Carlo Ancelotti è davvero tranquillo. Conte aveva davvero bisogno di molta disciplina. Tatticamente era ad un livello molto alto, un ottimo allenatore. Luciano Spalletti è davvero grandioso. Quando vedo il lavoro che ha fatto al Napoli… è incredibile”.

Fonte: Goal.com