“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Feyenoord sovradimensionato”, AGRESTI: “Roma nettamente favorita, ce la farà”, CORSI: “La nostra è una classe di bambini turbolenti, il maestro severo non andava bene”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Credo sia normale fare paragoni tra De Rossi e Mourinho in questa fase. Il problema è se ci sarà ancora De Rossi l’anno prossimo e si continuasse a fare paragoni, allora lì sarebbe fastidioso. Oggi è la prima europea per De Rossi, e vedere come si approccia rispetto al pubblico e allo stadio pieno rispetto a Mourinho è giusto farlo. Se si continuasse anche il prossimo anno, ci sarà un problema, ma in questa fase credo di no…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Un mese e mezzo fa la rosa era da sostituire quasi interamente, ora invece penso che non sia facile migliorare certi reparti. Io per stasera nutro ottimismo, per me la Roma è più forte del Feyenoord. Poi può essere che la perdi, ma io voglio vedere il trend, vorrei vedere una Roma che continua a giocare in quel modo. Bisogna giudicare la qualificazione, ma anche il comportamento della squadra. Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku e Dybala sono quelli che possono cambiarti una partita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Siete così sicuri che stasera giochi Spinazzola e non Angelino? Lunedì devi affrontare il Torino, che mi sembra una squadra più fisica del Feyenoord. Secondo me il titolare della Roma per De Rossi è Angelino, e io penso che stasera giocherà lo spagnolo, e Spinazzola col Torino… Se terrei Dybala il prossimo anno? Sì, se sta bene fa sempre la differenza, e i giocatori che fanno la differenza vanno sempre tenuti…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “In campionato De Rossi peggio del nono posto non può fare, mentre in Europa fare meglio di Mourinho non è facile…dovresti vincere la coppa. De Rossi è uno sereno e forbito davanti ai microfoni, ma dentro allo spogliatoio è uno che solleva i tavoli da quello che raccontano…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Giornata importante non tanto per la storia della Roma, perchè gli ottavi li abbiamo sempre fatti, ma importante per la nuova Roma visto quello che sta succedendo all’allenatore e al club. Dovessimo arrivare in finale e stavolta vincere senza furti, allora la Roma diventerebbe una realtà europea molto più importante… La partita di stasera non sarà facile, ma nemmeno difficilissima. La Roma in casa è un’altra storia, fuori ancora non ha quel piglio, ma questo succederà quando crescerà anche come giocatori… Cristante ieri ti spiega perfettamente la situazione: qua era un disastro, poi De Rossi con le giuste parole ha rimesso a posto le cose. Sembra un po’ come quando in una classe turbolenta arriva un maestro severissimo, le cose finiscono per andare peggio. Se arriva un altro professore che comincia a scherzarci un po’ di più, la classe diventa più a suo agio. Questa era una classe di bambini, non tutti sono uomini, ma non c’era bisogno di Mourinho per capirlo…e con De Rossi qualche ometto che c’è lì si è ripreso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io la partita di stasera la vedo difficile. Quando c’è stato il sorteggio, la Roma era in una fase decadente, ora invece la squadra è in fiducia e parte da un risultato positivo dell’andata. De Rossi dovrà avere la personalità di gestire certi palcoscenici, perchè non gli è capitato spesso di giocare in uno stadio con 67mila persone… Per me non sarà affatto una passeggiata stasera… Io non vorrei più sentire utilizzato il termine “famiglia”, noi vogliamo professionisti che si ricordino lo stipendio che prendono e che diano il massimo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Come tutte le partite da dentro o fuori, si teme la beffa. Nemmeno il Milan, per esempio, può essere sereno col Rennes, se prende un gol poi ci vuole poco… De Rossi si prende le responsabilità non per prendere in giro lo spogliatoio, ma perchè ci crede davvero…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto che la Roma abbia soprattutto una continuità di prestazioni. Durante i 90 minuti ci sono stati dei passaggi non ottimali, e in una partita come quella di stasera non te lo puoi permettere. Il Feyenoord dell’andata sembrava battibile e potevi fare qualcosa di più. Ma il risultato è buono, e i tifosi stasera possono fare un minimo di differenza. Ora devi giocare con più continuità e senza sbandamenti, e poi ritrovare la voglia e la determinazione di Lukaku e Dybala lì davanti, e costruire una partita che dovrebbe consentirti il passaggio del turno. La conferma di Dybala l’anno prossimo? Due conti tocca farli, ma io troverei un modo per trattenerlo, specie perchè Lukaku sembra destinato ad altri lidi…Se fai Dybala-Abraham il livello mi sembra ugualmente molto alto, hai bisogno di calciatori di un certo livello e Dybala lo è senza dubbio…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma stasera può continuare la sua marcia cominciata con De Rossi contro un avversario sovradimensionato. Mi aspetto una buona partita della Roma… Dyabla? La Roma non è una comunità di recupero, è una società importante e deve fare scelte imprenditoriali, e non di affetto. Altrimenti avrebbe tenuto Mourinho. Bisogna fare due conti e vedere quello che Dybala può dare il prossimo anno. Io non lo confermerei. Che poi lui voglia rimanere, ci mancherebbe altro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io credo che il Feyenoord fuori casa non sia irresistibile, tutt’altro. La Roma è più forte, e ho fiducia in De Rossi. Nello scontro diretto è importante vedere dove giochi, in trasferta su quel campo avevano perso sia Roma che Lazio, ma entrambe hanno vinto in casa col Feyenoord. Gli olandesi non mettono tutta questa paura. De Rossi ha riportato entusiasmo, e penso che la Roma passerà il turno… Dybala? La Roma non è la Juventus…è vero che gioca la metà della partita, ma quando gioca è tutta un’altra musica. La Roma non si può proprio permettere di perdere Dybala…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma secondo me nettamente favorita, il Feyenoord è molto meno forte quando gioca fuori. La Roma è più forte, ma non va dato per scontato il passaggio del turno perchè gli olandesi hanno esperienza internazionale, giocava in Champions…ma la Roma è migliore e penso che ce la farà a passare il turno. Mi sembra che si aspetti solo il passo falso di De Rossi per saltare addosso all’allenatore. Se dovesse andare male, non sarebbe il caso di fare drammi. Sarebbe colpa di Mourinho? Assolutamente no, meriti e demeriti ora vanno ascritti al nuovo allenatore. Dybala? Io uno così lo vorrei sempre con me, anche se gioca con scarsa continuità. Di fenomeni in giro ce ne sono pochi, e sono difficili da portarli qui da noi…”

