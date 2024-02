Fallo ancora

AS ROMA NEWS – “Dobbiamo vincere, con o senza i gol di Dybala e Lukaku“. Daniele De Rossi traccia la strada e prepara la Roma a una partita da brividi, davanti a un Olimpico da record: saranno oltre 67mila i tifosi che riempiranno gli spalti, sfruttando l’assenza dei supporter olandesi per colorare di giallorosso tutto lo stadio.

Il Feyenoord, sempre battuto negli ultimi scontri diretti, recupera tre pedine fondamentali (Geertruida, Timber e Gimenez) e sogna la vendetta proprio in casa della Roma. Pellegrini e compagni partono con un leggero vantaggio, avendo pareggiato la gara di andata in Olanda, e stasera gli basterà vincere con un qualunque punteggio per volare agli ottavi e far piangere di nuovo il Feyenoord.

Entrambi gli allenatori però si immaginano una gara equilibrata, molto combattuta, in bilico fino all’ultimo: l’anno scorso un gol di Dybala nel finale fece impazzire l’Olimpico e portò i giallorossi ai supplementari, dove poi la squadra non diede scampo agli olandesi. Anche stasera gli extra-time sono un’ipotesi verosimile visto che non esiste più la regola dei gol realizzati fuori casa.

De Rossi ha il vantaggio di una panchina lunga: tutti recuperati, anche Ndicka torna a disposizione del tecnico. Ormai si avvicina anche il rientro di Abraham, l’attaccante su cui la Roma ha intenzione di puntare forte una volta tornato in campo. Nel frattempo però dovranno essere Romelu Lukaku e Paulo Dybala i due giocatori chiamati a fare la differenza, specie in partite come queste. Dove il brivido del dentro o fuori rende tutto più speciale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini