De Rossi stavolta non fa la magia: sbagliata la mossa Karsdorp. Per l’olandese calano i titoli di coda

NOTIZIE AS ROMA – Aveva pensato di mettersi a specchio, di tornare alla difesa a tre per cercare di giocarsela uomo contro uomo con il Bayer, ma alla fine Daniele De Rossi ha scelto di affrontare i tedeschi puntando sul consolidato 4-3-3.

La mossa a sorpresa alla fine è stata quella di puntare ancora su Rick Karsdorp, terzino olandese che alla vigilia in molti davano in panchina con lo spagnolo Llorente preferito come esterno della difesa a quattro. Una soluzione che avrebbe avuto un sapore più conservativo, considerata la forza propulsiva del Leverkusen sulle fasce.

E invece mister De Rossi ha rispolverato l’esterno olandese, per di più schierandolo spesso e volentieri nell’inedito ruolo di esterno alto d’attacco: con palla ai giallorossi, Karsdorp si andava a sistemare alto a destra, in linea con Lukaku ed El Shaarawy, mentre Dybala si stringeva in mezzo per cercare palla e spazi sulla trequarti avversaria.

La mossa tattica è stata però deludente: l’ex Feyenoord non è stato mai in grado di affondare, e spesso ha dovuto rincorrere il diretto avversario per recuperare la posizione. Se offensivamente la sua spinta è stata nulla, è difensivamente che Karsdorp ha combinato disastri: lo sciagurato passaggio all’indietro che ha regalato il gol ai tedeschi grida vendetta. I fischi dell’Olimpico e il suo gesto polemico al momento dell’uscita dal campo (applauso ironico e rientro negli spogliatoi senza fermarsi in panchina) segnano probabilmente la fine della sua avventura in giallorosso.

Funziona invece la scelta a sorpresa di giocare senza centravanti da parte di Xabi Alonso, una mossa che non ha dato punti di riferimento alla retroguardia romanista: Wirtz e Adli si sono andati a turno a prendere quello spazio nel mezzo, cercando di sfruttare i cross arretrati che le ali mettevano a ripetizione a centro area.

Ma a fare la differenza ieri è stata soprattutto la brillantezza fisica e mentale dei tedeschi. La Roma, di contro, è apparsa lenta e prevedibile: sono mancati all’appello i giocatori più decisivi, come Dybala e Lukaku, non al meglio della condizione. Se non girano loro, la squadra perde quasi tutta la sua forza offensiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!