Roma, troppi errori: ora serve un’impresa

AS ROMA NEWS – Cala il gelo all’Olimpico al triplice fischio di Lexetier. Quella che doveva essere una serata di festa si trasforma in una delusione enorme per i romanisti, battuti per 2 a 0 dall’invincibile Bayer Leverkusen, capace di uscire non solo indenne dall’Olimpico, ma di portarsi a casa anche un risultato pesantissimo in vista del ritorno.

Pesa come un macigno l’errore di Karsdorp (in tanti, alla lettura delle formazioni, avevano storto la bocca) che De Rossi decide di mandare in campo nonostante le ultime apparizioni tutt’altro che indimenticabili: l’olandese a metà del primo tempo sbaglia completamente la misura di un comodo retropassaggio lasciando palla a Grimaldo, lo spagnolo ringrazia e serve l’accorrente Wirtz che col piattone batte comodamente Svilar. La Roma, che fino a quel momento era stata la più pericolosa con una traversa colpita da Lukaku, incassa il colpo e fatica a rialzarsi.

La squadra sbanda, rischiando di capitolare a più riprese, un aspetto su cui De Rossi dovrà lavorare con attenzione per il futuro: in una semifinale che dura 180 minuti non è accettabile un crollo psicologico così netto ed evidente alla prima difficoltà. Il Bayer, che non aveva di certo bisogno di ulteriori iniezioni di fiducia, gioca ancora di più sulle ali dell’entusiasmo ma non affonda il colpo del ko.

Nella ripresa, pur senza riuscire ad alzare i ritmi, la Roma riesce a costruire un paio di buone chance, prima con un cross di Spinazzola su cui Karsdorp non riesce a intervenire, e poi con un angolo di Dybala che pesca ancora una volta Cristante: il colpo di testa del centrocampista giallorosso stavolta non pesca l’angolino ma si perde sul fondo. Il Bayer stavolta è spietato e alla prima palla gol del secondo tempo trova la rete del due a zero: gran destro di Andrich a lasciare immobile Svilar.

Nonostante la prestazione senza picchi, la Roma riesce ancora ad avere due grandi occasioni per segnare quella rete che avrebbe fatto la differenza e che sarebbe stata in grado di riaprire il discorso qualificazione: prima Azmoun e poi Abraham falliscono due ottime palle gol a pochi passi da Kovar. Grave in particolare l’errore dell’inglese che di testa manda alto un pallone da spedire in rete.

Il Bayer fa festa, sapendo di avere in mano il pass per la finalissima di Dublino: i tedeschi si sono dimostrati più in palla sotto tutti gli aspetti, tattico, fisico e mentale. La Roma può recriminare sugli episodi sfavorevoli e sulle palle gol non sfruttate: resta però la sensazione di una squadra in calo fisico e mentale dopo la lunga ed estenuante rimonta di questi ultime mesi. Il ko col Bologna, il soffertissimo pari di Napoli e lo scivolone contro i tedeschi sono tre indizi che rischiano di essere una pericolosa prova. Se così fosse sarebbe un bel problema: tra tre giorni Pellegrini e compagni sono chiamati a battere la Juventus all’Olimpico per tenere Atalanta e Lazio a distanza di sicurezza.

Quindi il prossimo giovedì a tentare un’impresa alla BayArena, consapevoli del fatto che subito dopo la squadra sarà attesa dallo scontro diretto e decisivo contro i bergamaschi che vale la Champions. Difficile capire dove la Roma potrà trovare le energie per affrontare questo terribile e decisivo tour de force.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini