PELLEGRINI: “Tra noi e loro chi ha giocato bene oggi è stata la Roma. Se al ritorno becchiamo la giornata giusta…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bayer Leverkusen.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata delle semifinali di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Il loro gol è arrivato nel vostro miglior momento, è un rammarico?

“L’unico rammarico è che loro hanno fatto due gol e noi zero. Tra loro e noi, per me chi ha giocato bene oggi siamo stati noi. Abbiamo continuato a giocare fino all’ultimo. Loro oggi tornano probabilmente pensando di aver passato il turno, noi invece torniamo a casa per preparare la partita di domenica e poi per metterli in difficoltà al ritorno”.

Cosa farete?

“Penso che rispetto a oggi si deve migliorare solo il fatto di dover fare gol. Non so quante occasioni abbiamo creato. Anche loro sono forti e hanno creato, ma quelli che hanno fatto la partita siamo stati noi. Loro hanno fatto qualche contropiede, si schiacciavano molto. Dobbiamo essere più cinici giovedì prossimo. Se giochiamo come oggi e becchiamo la giornata giusta nulla è scontato”.

