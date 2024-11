De Rossi: “Trigoria è casa mia. Un giorno tornerò, lo ha detto anche Friedkin…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi torna a far sentire la sua voce dopo l’esonero dalla panchina giallorossa. L’ex centrocampista e allenatore della Roma è stato ufficialmente inserito nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla premiazione.

“Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore sia da allenatore, l’esonero fa parte del mestiere. Trigoria è casa mia, lo ha detto anche il presidente e lì ci lavora anche mio padre.

Ho passato più tempo a Trigoria e a Coverciano che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano, un giorno tornerò anche a Trigoria. Dove uno sta bene, torna“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!