LIVE – Roma, caccia al nuovo allenatore. Corrieredellosport.it: “Nuovo tecnico in 24-26 ore, Rudi Garcia ipotesi reale”, Repubblica.it: “Mancini pronto a dire di sì”

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – La scelta del nuovo allenatore sarà comunicata tra domani e mercoledì. Lo scrive in questi minuti il portale Corrieredellosport.it.

Stando a quanto riferisce il giornalista Roberto Maida, la candidatura di Rudi Garcia sarebbe molto concreta: l’ex allenatore giallorosso è libero dopo aver risolto il suo contratto con il Napoli.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Stando a quanto riferisce il portale Repubblica.it, Roberto Mancini sarebbe pronto ad accettare l’incarico di nuovo allenatore della Roma.

In corsa anche Edin Terzic e Claudio Ranieri, disponibile ancora una volta a vestire il ruolo di traghettatore. Si attende solo la decisione dei Friedkin, che stanno prendendo tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 – Stando a quanto riferisce ilromanista.it, nelle prossime ore è previsto un colloquio tra Beppe Riso, agente di Juric ma anche di Cristante e Mancini, e la proprietà americana.

I Friedkin dunque sarebbero a Roma, pronti a individuare il nuovo allenatore e non solo: si avvicina la nomina del prossimo CEO del club giallorosso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – La Roma in queste ore ha allacciato contatti diretti con Roberto Mancini e Edin Terzic, i due principali obiettivi per la panchina giallorossa. Lo scrive il giornalista francese Rudi Galletti.

Il problema principale è legato alle richieste salariali dei due tecnici, giudicate troppo alte. Si continua a trattare, ma in parallelo la società sta lavorando anche ad altri profili.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono ore nuovamente caldissime dentro la Roma. L’esonero di Ivan Juric apre la successione sulla panchina del club giallorosso, con i Friedkin che in queste ore opereranno la scelta definitiva del prossimo tecnico.

I texani hanno avuto diversi contatti con allenatori disponibili a subentrare in corsa: tra i nomi più caldi quello di Roberto Mancini, anche se al momento non si registrano accelerate dopo i colloqui dei giorni scorsi. Nelle ultime ore invece sono cresciute le quotazioni di Rudi Garcia, che pare essere un’idea di Ghisolfi.

Scartato il ritorno di De Rossi per volere dei proprietari del club. Restano nelle retrovie i nomi di Allegri, Sarri e Ranieri. Sembra invece uscire dalla lista dei candidati Frank Lampard: stando a quanto riferisce Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky Sport, il tecnico inglese non sarà il prossimo allenatore della Roma.

