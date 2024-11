Spalletti: “La Roma? Preferisco stare buono e non fare ulteriore casino. Lì ho dato tutto, ha la rosa per riprendersi”

AS ROMA NEWS – Il commissario tecnico della nazionale italiana ed ex allenatore giallorosso Luciano Spalletti ha commentato anche la situazione della Roma parlando in conferenza stampa.

“A me dispiace. Ci sono stato diverso tempo, e ovunque sono stato mi innamoro di tante cose. Alla Roma ho dato tutto me stesso“, ha confessato l’allenatore toscano.

Che poi ha aggiunto: “Trovo riduttivo parlare in maniera troppo facile di ciò che sta succedendo. Preferisco non fare ulteriore casino e stare buono. Ma penso che abbiano la squadra per riemergere“.

