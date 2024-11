“ON AIR!” – LO MONACO: “I Friedkin chiedano scusa e riportino De Rossi”, CORSI: “Se scelgono un profeta rischiamo la B”, ROSSI: “Prepariamo gli elmetti, il peggio non è ancora arrivato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Al gol di Orsolini mi veniva da piangere, perchè ho capito che allora era tutto vero, siamo finiti. Prepariamo gli elmetti, perchè secondo me il peggio non è ancora arrivato. Il fondo non è stato toccato. Sarà un anno difficile. E smettetela di fare gli snob, di dire “la Serie B? Ma no…“, perchè è quello l’atteggiamento giusto per infilarsi in un vortice di mer*a dal quale è difficile poi tirarsi fuori… Noi con Totti, Cassano, Montella, Delvecchio, Perrotta, Candela, Mexes, Mancini, Chivu, Dacourt, Panucci, Tommasi stavamo per andare in Serie B, roba che con quella squadra oggi ci lottavi per lo scudetto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ghisolfi è un uomo non credibile, delegittimato dai fatti. Ieri fra l’altro si è persa una frase importante, alla domanda se esonerare De Rossi è stato un errore lui risponde: “Lo dice la storia”, ma non è stata tradotta. Ieri girava la voce di Rudi Garcia…non voglio credere che la lingua sia il motivo per cui viene contattato da Ghisolfi. Senza parlare di quel comunicato, in un italiano barcollante dove non c’è scritto la parola “esonero“… Però bisogna parlare anche dei giocatori: nessuno di questi giocatori merita un minimo di fiducia da parte nostra per il futuro. E in questa confusione generale, si va da Mancini a Garcia, da Ranieri a Potter. Non c’è un filo conduttore che lega tutti questi nomi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri Ghisolfi dice: “Un errore esonerare De Rossi? Lo dice la storia”, e la cosa incredibile è che non è stata tradotta…Ma De Rossi gli ha rubato qualcosa? Ma cosa ha fatto alla Roma per renderli così avvelenati? Mi dite cosa conta Ghisolfi lì dentro? Addirittura quando dice qualcosa, non viene tradotta dall’interprete vicino.. De Rossi deve dire qualcosa quando sarà, perchè io vorrei capire che cosa può aver combinato… Chissà chi odiano di più questi, se De Rossi o Mourinho… Il nuovo allenatore? Qua ora se arriva il profeta, rischiamo di andare in B. Se invece arriva uno capace di aggiustare le cose, forse possiamo salvare qualcosa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Juric era un allenatore virtualmente esonerato dopo Firenze e tu dopo due settimane non sei riuscito a trovare un’alternativa già pronta. E invece non è così, e si fa dire all’unico dirigente che hai che ci si prende la calma perchè bisogna ragionare…a me sembra molto più grave la situazione, ed è grave che si vada alla cieca. A oggi non c’è un profilo che è vicino, e questo è l’aspetto più preoccupante insieme alla Sud che lascia lo stadio a metà partita, una cosa che non si vedeva da anni… Il nuovo tecnico? La prima garanzia dovrebbe essere quella della pulizia dello spogliatoio, ancora prima del mercato: se fossi io il nuovo allenatore, la prima cosa che direi è: “Va bene, accetto l’incarico, ma io questo giocatore, quello e quell’altro non li voglio più vedere…“…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io continuo a domandarmi perchè un allenatore top dovrebbe accettare di venire alla Roma in questo momento….ma giusto un pazzo potrebbe dire: “Ok, vengo alla Roma, in queste due settimane alleno poca roba, perchè tanti vanno in nazionale, e alla ripresa gioco con Napoli, Tottenham, Atalanta…”. Ma quali garanzie avrebbe su mercato, società e squadra? Parliamo di una squadra che ha fatto esonerare tre allenatori…In questo momento solo un pazzo completo direbbe di sì alla Roma…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Tutti sapevano che sarebbe stata l’ultima partita di Juric, persino la moglie che era venuto a prenderlo ieri con la macchina all’Olimpico per tornare a Verona. In quel comunicato ci dovevano essere certe parole, come esonerato o sollevato dall’incarico, è proprio sbagliato come è stato scritto. Ora mi interessa poco l’allenatore, non ho idea di chi possono prendere, se dovesse prendere un allenatore straniero sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Ma qui quello che conta è costruire una società dietro, altrimenti sarà solo un sostituire pedine che restano abbandonate a sé stesse…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Questa proprietà non c’è mai, ma invece di avvalersi di persone competenti, fanno l’esatto contrario. Mi sembra una società completamente allo sbando…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma non è un club, non è una dirigenza, non è una squadra…è soltanto i suoi tifosi. Volendo cercare un aspetto positivo in un questa situazione, che definire preoccupante è un eufemismo, è che ieri il messaggio generalizzato è “stiamo vicino alla Roma”. Ragazzi, questi continuano a sbagliare: il reiterato no al richiamo di De Rossi è un ulteriore errore, perchè chiunque arriverà dovrà ricominciare da zero con uno spogliatoio dilaniato… E invece sento parlare di Rudi Garcia…ragazzi, Rudi Garcia…ma qualcuno gliel’ha detto che non c’è più Roma TV?…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Quel comunicato di ieri è chiaramente un comunicato scritto in inglese e poi tradotto in italiano da qualche ragazzo…ma quello che succede con quella nota è l’ennesima figura barbina… Dopo la gara di Firenze tutto il mondo del calcio aveva capito che la parentesi Juric era chiusa. Quella partita era il punto di non ritorno. Chi si aspettava che potesse esserci un riscatto non conosce il mondo del calcio. Da allora si sono buttati dei punti importantissimi. Avete fatto un disastro: ora tornate indietro, chiedete scusa, riprendete l’allenatore che avevate e che sta a bilancio…prendete lui e Ranieri come dt, che aveva dato la sua disponibilità. E prendete un ds che possa lavorare per questa coppia, visto il disastro combinato anche da Ghisolfi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il nuovo allenatore della Roma? Nemmeno Ghisolfi lo sa. Fosse per lui, riprenderebbe di corsa De Rossi, ieri lo ha fatto capire e non è stato molto corretto da chi traduce non riportare la parte in cui dice “la storia dice questo” alla domanda se sia stato un errore esonerarlo. Chi ha certezze sul nome del prossimo allenatore racconta stupidaggini. De Rossi, Ranieri, Mancini, Allegri, non hanno ricevuto a oggi una chiamata ufficiale da parte della Roma. I Friedkin si sono affidati alla CAA, e questo mi fa molta paura… Se ancora si pensa al progetto, temo che possa esserci una scelta abbastanza particolare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questi calciatori devono prima o poi uscire allo scoperto e dire la loro, perchè sennò qui gli alibi non finiscono mai. Ora c’è il terzo allenatore, poi il quarto, poi il quinto… I presidenti di una volta avrebbero fatto così: “Volete retrocedere? Retrocediamo tutti. Altrimenti a gennaio chi ha i soldi li metta sul tavolino”. Qua stiamo a fare il toto allenatore, ma il toto giocatori? Quelli non si possono toccare? Ma ai miei tempi in una situazione così non ti facevano nemmeno uscire dall’Olimpico, e invece ora niente…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Ghisolfi sa a malapena la sua data di nascita, mi sembra una testa di legno per occupare un posto… è un dirigente giovane, ma al suo posto un 60enne avrebbe dato le dimissioni…è stato completamente bypassato, è stato ridicolizzato da quello che gli sta intorno. Io personalmente non credo a Mancini o ad Allegri, mi sembrano illazioni…Mancini ha altre cose a cui pensare, e a voi vi pare possibile che Allegri dopo gli anni inferno alla Juve vuole andare alla Roma in questo momento?… Non capisco perchè non richiamano De Rossi, sarebbe la cosa più semplice e la soluzione migliore…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!