DE ROSSI: “Tutti volevano giocare, purtroppo ne ho dovuti lasciare fuori tanti. Stessi giorni della Fiorentina per prepararla, niente scuse”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Fiorentina-Roma, gara valida per la ventottesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Oggi a quanti giocatori ha detto di stringere i denti?

“Nessuno, anzi quelli che stanno fuori avevano molta voglia di giocare. È così, sono costruiti per giocare tante partite. E poi quando le cose vanno bene tutti vogliono giocare e gli acciacchi si sentono bene. Purtroppo ne ho dovuti lasciare fuori tanti”.

Come ha preparato la partita?

“Abbiamo avuto gli stessi giorni per prepararla della Fiorentina, quindi non ci sono scuse. Si prepara sulle qualità dei giocatori, dei singoli e del gruppo. La Fiorentina si conosce bene, lavorano insieme da tanto. È una squadra che ammiro, hanno un allenatore che ammiro molto. Possono crearci difficoltà, come hanno fatto contro tante squadre importanti come l’Inter. Ci concentriamo sulle loro qualità e su dove pensiamo di potergli far male”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!