De Rossi: “Un rigore così fa disinnamorare dal calcio. Il Var sta diventando pericoloso…”

L’amarezza domina le parole di Daniele De Rossi al termine di Genoa-Napoli, una gara che il Grifone aveva interpretato nel modo giusto ma che si è decisa all’ultimo respiro. Il rigore concesso ai partenopei nei minuti di recupero, dopo il contatto tra Cornet e Vergara, ha lasciato il tecnico rossoblù diviso tra l’orgoglio per la prestazione e una rabbia difficile da nascondere.
“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, ma dare un rigore così fa disinnamorare di questo sport”, ha spiegato De Rossi nel post partita. “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte e vederla decisa da episodi del genere fa male”.
LEGGI ANCHE – Serie A, il Napoli vince al 95′ su rigore: Genoa beffato in pieno recupero
Nel mirino dell’allenatore non c’è solo la singola decisione arbitrale, ma l’impianto regolamentare che la rende possibile. “Questo regolamento è sbagliato. Il calcio a cui ero abituato funzionava in maniera diversa. Non era un chiaro errore, non capisco perché il Var sia intervenuto”. Parole pesanti, accompagnate da una riflessione più ampia sul ruolo della tecnologia: “Ero il primo tifoso del Var: ai miei tempi mi avrebbe evitato qualche rapina. Ma così gli stiamo dando un potere pericoloso. Non si torna più indietro e tutti finiremo per subire rigori del genere”.
Il Genoa esce sconfitto, ma non ridimensionato nella prestazione. Resta però la sensazione, forte, di una partita sfuggita di mano non per demeriti tecnici, ma per un episodio che continua ad alimentare il dibattito su Var, interpretazioni e confini sempre più sfumati del fallo da rigore.
LEGGI ANCHE – Capello, che attacco agli arbitri: “Sono una mafia”. Poi lo sfogo su Var e rigori
Redazione GR.net
Disamina perfetta da uomo di campo. Cmq forza DDR che continuando con questa grinta il Genoa si salva sicuramente!
il var non aiuta l’arbitro…..serve ad indirizzare le partite…..a differenza di prima non c’è più il rischio che qualcosa non sia ” conforme ” ai voleri ,si riesce a condizionare anche il caso…..basta il famoso ” frame” spostato abilmente avanti o indietro per gestire anche la realtà.Le solite squadre. “DEVONO“ andare avanti a meno di situazioni rarissime che
infatti accadono ogni morte di Papa …….ieri a parti invertite avrebbero avuto il terrore della reazione di Conte e de Laurentiis…..de Rossi ancora non conta niente…
Ha tenuto testa ai Campioni d’Italia con una rosa ridicola e giocando un bel calcio.
Perché nella vita c’è chi fa i fatti concreti non le chiacchiere.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Quello che è inaccettabile è la difformità di giudizio.
Due anni fa a Monza sono saliti di peso sul piede di Baldanzi in piena area, ma il pestone è stato giudicato non punibile dal VAR.
Stavolta Cornet sfiora con i tacchetti il piede del giocatore del Napoli che, sentendosi toccare, sviene.
Per il VAR è rigore.
Non resta che dedurre come la discriminante sia il colore della maglia di chi subisce o causa il pestone.
Aveva ragion l’arbitro di campo visto che non c’era nessuno dei 2 rigori: nel primo il suo attaccante trascina il piede x cercare il contatto col portiere del Napoli e nel secondo il giocatore del Genoa sfiora il piede del calciatore avversario; ricordo che lo scorso anno a Monza non ci diedero un rigore nonostante Baldanzi subì un pestone (non un tocco) quindi se quello non era rigore a rigor di logica neanche questo dovrebbe esserlo. Il VAR avrebbe dovuto aiutare gli arbitri a sbagliare meno mentre ora è diventata la lotteria dove non sai mai cosa uscirà
Si sa, si sa…
forza Daniele.
Il problema è l’arbitrarietà. A volte il var intervine a volte non interviene a volte prevale la volontà del var e a volte quella dell’arbitro. Dipende dalla rilevanza del singolo ondividuo che riveste la carica. Si faccia la riforma per intero e si stabilisca realmente chi è il giudice ultimo se è l’arbitro o il var. Si faccia in modo che a decidere sia sempre l’arbitro tranne che quando intervine il var, a sua assoluta discrezionalità, e a quel punto prevale solo la volontà del var. L’Arbitro non deve neanche controllare con perdite di tempo. Sempre. Così l’arbitro fa il suo lavoro in maiera meno pressante e prende decisioni più equilibrate. Ora dipende. A volte vince l’arbitro a volte il var e non è ammissibile.
Il rigore non c’era. Ovvero il giocatore di DDR sfiora la gamba del giocatore del Napoli si, ma sfiorare e financo colpire in modo lieve l’avversario non può significare automaticamente calcio di rigore. Dal calcolo autonomo al VAR è stato un attimo e l’IA sarà il prossimo passo, solo che chiamare Intelligenza Artificiale l’elaborazione dei dati è, in se e per se, pensiero magico aka feticismo in purezza, oscura ciò che c’è dietro: chi progetta, chi decide, quali interessi, quali limiti. E lo vediamo appunto già con il VAR!
Sfiora perchè tu lo vedi al rallentatore. A velocità normale non è così.
Ormai è una FARSA….anche col VAR riescono a indirizzare le partite… anzi pure meglio !!!
DDR ha pienamente ragione. Rigore scandaloso!!
rigore schifoso e vergognoso.
Con il VAR il calcio in generale è diventato un altro sport, che niente ha a che fare con quello precedente. I fuorigioco millimetrici, I fallli di mano e i contatti appena accennati. In area di rigore, hanno cambiato parecchi risultati e sto cominciando a pensare se tutto questo sia un bene o un male per questo sport.
lo dico da parecchio tempo, hanno sfasciato il calcio.
When a coach instills enthusiasm and competition in players
Vorrei capire perche’ certi rigorini sono assegnati solo al Napoli e Milan. Poi quando capita a noi…si lascia giocare. Mi chiedo, se a parti invertite avrebbero fischiato rigore per il fallo di mano di Pulisic a Roma-Milan. La classe arbitrale e’ scandalosa!!!! Il campionato e’ falsato.
Non avevo dubbi che soprattutto in Italia saremmo riusciti a rovinare anche quella che è una bella invenzione, il VAR. In Champions League per esempio è applicato in modo molto più coerente e corretto, ma il nostro paese è troppo corrotto per usare uno strumento del genere correttamente. Ci vorrebbe un cambio drastico a livello manageriale calcistico, ma non avverrà mai perché ai più la situazione va benissimo, peraltro specchio fedele di altri aspetti del Paese.
Resta la consolazione di una nazionale sparita dal giro che conta.
Considerando l’episodio al limite il var secondo regolamento non avrebbe dovuto intervenire però l’arbitro ha avuto una seconda possibilità per verificare ed è qui che nascono i sospetti. la mia domanda è A PARTI INVERTITE AVREBBE USATO LO STESSO METRO DI GIUDIZIO?
Rimango dell’idea che: “Non è il Var ad essere pericoloso” ma chi ci sta dietro. Arbitri scarsi, strapagati (o in malafede) che interpretano i Regolamenti a proprio uso e consumo. Non è possibile che i “fuorigioco millimetrici” siano applicati a seconda del blasone. Stessa cosa dicasi per i cartellini, a volte distribuiti a senso unico. Troppi falli lasciati correre impunemente Altro cosa che trovo nausebonda è che, nell’istante in cui i vari Sarri, Conte, Allegri, Chivu, Spalletti si lamentano, ecco che alla partita successiva arriva il contentino Solo coincidenze? Tralasciando episodi non meno importanti: Mi son bastati il rigore negato a Zaniolo nel 2018 e il pestone su Baldanzi, per comprendere che il termine “casualità” all’AIA è pura utopia. Cosa disse Rocchi? Ah si. – “Pronto a dimettermi domani se qualcuno non crede alla buona fede degli arbitri” E che aspetti?!
“… una gara che il Grifone aveva interpretato nel modo giusto ”
Anche la gara di qualche giorno fa coi laziali,Daniele l’aveva interpretata nel modo giusto,e tornando ancora indietro anche quella con Latalanta giocata con l’uomo in meno per tutta la gara persa solo all’ultimo secondo da uno svarione del portiere Genoano.
E nn mi meraviglia di come Daniele sia riuscito in così poco tempo ad entrare nella testa dei suoi ragazzi che lo seguono in tutto e per tutto.
Ed in queste parole è concentrata tutta l’amarezza ( condivisibile) di un uomo che darebbe il fritto anche dalla panchina.
Allena di piu e parla di meno. Con il bologna perdevate due a zero Ed hanno espulso ingiustamente il loro portiere è non hai detto una parola. Si chiama coerenza. Oggi il calcio è questo è sotto aspetto di torti arbitrali od errori è meglio di una Volta e di quel po
Anche se sta sul ca il napoli il rigore c’è. Magari a noi non lo avrebbero dato ma c’è anche se al limite.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.