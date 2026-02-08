De Rossi: “Un rigore così fa disinnamorare dal calcio. Il Var sta diventando pericoloso…”

L’amarezza domina le parole di Daniele De Rossi al termine di Genoa-Napoli, una gara che il Grifone aveva interpretato nel modo giusto ma che si è decisa all’ultimo respiro. Il rigore concesso ai partenopei nei minuti di recupero, dopo il contatto tra Cornet e Vergara, ha lasciato il tecnico rossoblù diviso tra l’orgoglio per la prestazione e una rabbia difficile da nascondere.

“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, ma dare un rigore così fa disinnamorare di questo sport”, ha spiegato De Rossi nel post partita. “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte e vederla decisa da episodi del genere fa male”.

Nel mirino dell’allenatore non c’è solo la singola decisione arbitrale, ma l’impianto regolamentare che la rende possibile. “Questo regolamento è sbagliato. Il calcio a cui ero abituato funzionava in maniera diversa. Non era un chiaro errore, non capisco perché il Var sia intervenuto”. Parole pesanti, accompagnate da una riflessione più ampia sul ruolo della tecnologia: “Ero il primo tifoso del Var: ai miei tempi mi avrebbe evitato qualche rapina. Ma così gli stiamo dando un potere pericoloso. Non si torna più indietro e tutti finiremo per subire rigori del genere”.

Il Genoa esce sconfitto, ma non ridimensionato nella prestazione. Resta però la sensazione, forte, di una partita sfuggita di mano non per demeriti tecnici, ma per un episodio che continua ad alimentare il dibattito su Var, interpretazioni e confini sempre più sfumati del fallo da rigore.

Redazione GR.net