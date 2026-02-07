Serie A, il Napoli vince al 95′ su rigore: Genoa ko 3 a 2

Il Napoli non molla niente e a Marassi porta via tre punti pesantissimi. Finisce 3-2 per i partenopei, che battono il Genoa nonostante l’inferiorità numerica e allungano in classifica, salendo a +6 sulla Roma a tre giorni dallo scontro diretto.

La partita si apre subito in salita per gli uomini di Conte: dopo pochi secondi Meret stende Vitinha e concede un rigore.

Malinovskyi va sul dischetto e non sbaglia, portando avanti il Genoa. La reazione del Napoli è immediata: al 20’ Hojlund firma l’1-1 e nemmeno il tempo di rimettere palla al centro che McTominay completa la rimonta. Lo scozzese, però, è costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare, con le condizioni da valutare in vista della Roma.

Nella ripresa il Genoa trova il pari al 57’: Colombo approfitta di un grave errore di Buongiorno e fa 2-2. Al 76’ cambia di nuovo tutto: Juan Jesus viene espulso e salterà la sfida contro i giallorossi. Quando il match sembra avviato verso il pari, arriva l’episodio decisivo: al 93’ Cornet pesta il piede di Vergara, il VAR richiama l’arbitro e viene assegnato il rigore. Hojlund si presenta dal dischetto, Bijlow intuisce ma non basta: è 3-2 Napoli.

Con questo successo il Napoli sale a 49 punti, a una sola lunghezza dal Milan secondo e con sei punti di vantaggio sulla Roma quinta. Per il Genoa di De Rossi è invece la seconda sconfitta consecutiva arrivata nei minuti di recupero: dopo il ko nel derby con la Lazio, i rossoblù restano 14esimi a quota 23, con sei punti di margine sulla zona retrocessione.

Redazione GR.net