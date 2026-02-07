Serie A, il Napoli vince al 95′ su rigore: Genoa ko 3 a 2

Il Napoli non molla niente e a Marassi porta via tre punti pesantissimi. Finisce 3-2 per i partenopei, che battono il Genoa nonostante l’inferiorità numerica e allungano in classifica, salendo a +6 sulla Roma a tre giorni dallo scontro diretto.
La partita si apre subito in salita per gli uomini di Conte: dopo pochi secondi Meret stende Vitinha e concede un rigore.
Malinovskyi va sul dischetto e non sbaglia, portando avanti il Genoa. La reazione del Napoli è immediata: al 20’ Hojlund firma l’1-1 e nemmeno il tempo di rimettere palla al centro che McTominay completa la rimonta. Lo scozzese, però, è costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare, con le condizioni da valutare in vista della Roma.
Nella ripresa il Genoa trova il pari al 57’: Colombo approfitta di un grave errore di Buongiorno e fa 2-2. Al 76’ cambia di nuovo tutto: Juan Jesus viene espulso e salterà la sfida contro i giallorossi. Quando il match sembra avviato verso il pari, arriva l’episodio decisivo: al 93’ Cornet pesta il piede di Vergara, il VAR richiama l’arbitro e viene assegnato il rigore. Hojlund si presenta dal dischetto, Bijlow intuisce ma non basta: è 3-2 Napoli.
Con questo successo il Napoli sale a 49 punti, a una sola lunghezza dal Milan secondo e con sei punti di vantaggio sulla Roma quinta. Per il Genoa di De Rossi è invece la seconda sconfitta consecutiva arrivata nei minuti di recupero: dopo il ko nel derby con la Lazio, i rossoblù restano 14esimi a quota 23, con sei punti di margine sulla zona retrocessione.
Redazione GR.net
Una farsa un rigore ridicolo, daje Danié
mah….
Che deretano… Obbligatori i 3 punti domani, anche se il Cagliari è come l’Udinese…
Sempre episodi fortunati era una partita da pareggio. Mi dispiace per De Rossi e per la Roma che sarà costretta a batterie il Napoli se no è scappata pure questa
Avanti coi rigori in overtime dell’overtime
Venghino siorrri,venghino
Tra questi e gli sbiaditi ormai è un ente infinito di mutuo soccorso
Sono avvelenato
nn ho visto la partita e nn posso giudicare ma quanto ho letto rigore per il Napoli al ’95…la prima cosa che ho pensato e stata e mai possibile che a noi gia’ i rigori che ce stanno nn te li fischiano figurati al ’95 manco pe scherzo te li danno…va be che la fortuna gira… ma da ste parti nn se ferma manco se je spari!!
il campionato è gia acchittato.. e noi stiamo qui a imprecare contro la società perché non acquista questo o quello
Ti devono dare santo. Un rigore vergognoso, assegnato ai pulcinella,dopo i pianti grechi delle ultime settimane, all”ultimo minuto e dopo revisione al var..Io se ero in campo avrei fatto come il Marocco , comunque il portiere ci è mancato poco che lo parasse , gli è passato sotto le braccia
Com’era l’anno scorso a Bergamo?
Il contatto c’è ma è leggero!
Se c’è ancora qualcuno che crede che questo sia un campionato normale,datemi retta, facciamoci vedere da qualcuno bravo.
……..uno che fa un’entrata come quella al 94esimo in area di rigore devi portarlo all’acquario e buttarlo nella vasca degli squali…..
BREMER su Lorenzo Pellegrini , sullo 0-0, contro la Juventus pesta il piede in area al nostro in controllo, in modo molto evidente e più che incauto e si è andati avanti senza problemi… VAR? manco ipotizzato.
Stasera una cosa vagamente appartenente alla stessa famiglia, il mitico “steep on foot”, sul napoletano appena sfiorato, che già salutava il pallone comunque… STEEP ON FOOT!!… rigore!!
Ma poi quando si ripete per la centounesima volta che il calcio oggi in A è una truffa ancora vi meravigliate ?
Rigore rubato, il piede non viene pestato ma sfiorato, era quasi simulazione, oramai il VAR fa moltissimi danni.
Comunque De Rossi si salverà perché se tiene testa ai Campioni d’Italia non avrà problemi contro quelle più scarse, e poi viene da due sconfitte consecutive ma prima ha fatto cinque risultati utili di fila ovviamente tutti ignorati qui.
Ancelotti, Conte e Allegri sono, ognuno con il proprio livello, i tre più sculati della storia del calcio.
avesse vinto una coppa campioni, Simone Inzaghi sarebbe stato il quarto moschettiere.
ma quei tre sono inarrivabili
I tre più aiutati. poi vi sta l’Inter..Faceva bene MOURINHO a concentrarsi sulla coppa .ah no , lì ci sta Rosetti un altro nostro grande amico …..
se vogliamo andare in champions dobbiamo vincere a Napoli e chiaramente con il Cagliari il problema è che il Napoli avrà a disposizione 2 risultati su tre è tutto maledettamente difficile .troppe sconfitte assurde con il torino il Cagliari l udinese e ci metto anche l Atalanta, con Ranieri eravamo minimo terzi.
Il napoli avrà due risultati su tre, arbitri e var a favore, e stadio pieno..
Secondo me il Genoa finisce in B.
Raramente ho visto una squadra farsi fregare così tante volte all’ultimo secondo, ormai è un caso patologico.
Per noi, notizia pessima che i ciucci riescano a portare a casa una partita del genere
mah … che dire..
sempre forza Roma
Napoli e Milan hanno più cxxo che anima.
Che peccato! Si potevano recuperare punti e invece il solito rigore generoso….
Conte è baciato dalla fortuna non c’è niente da fare. Domenica probabilmente mancherà anche mctominey oltre jjesus. Se non. ne approfittiamo siamo dei polli
solo a noi quando ci pestano i piedi se ne fregano….
con noi il var interviene solo quando segnamo perché va a cercare il minimo cavillo per toglierci qualcosa!!!!.. che 🐽
Acquisto alle 19.55 prima della chiusura del calciomercato di gennaio 2026 n extremis del Napoli: una promessa bulgara del Levsky Sofia, un ala ficcante, KULOV! Subito protagonista oggi appena entrato al 94’…!
E poi parliamo della fortuna del milan
perché bisogna dire che ” pesta il piede ” se non è vero e se le immagini lo hanno confermato ?Anche solo dirlo e una cosa sporca.
il rigore dato al Napoli non è mai rigore
il pestone…. alla Roma non lo dettero a favore, ma lo dettero a sfavore…. troppo facile interpretare e cambiare le sorti di una partita.
ormai credo che le 4 davanti a noi non vale manco più la pena vedere se vincono o perdono ormai sono andate, piuttosto preoccupiamoci del como e atalanta se vogliamo andare almeno in Europa league.
c’è chi prende in prestito hojlund e chi invece ferguson e bailey questa è la differenza.
Ma siamo qui a criticare la società, l’allenatore o quel giocatore…
Ma dove saremmo se anche a noi viene dato questo aiuto?
Al Milan e Napoli è dato 1 rigore per partita…e spesso nel recupero…
Il Napoli ha fatto ridere in Champion’s ma è protetto in Serie A. Il Milan è una squadra ridicola che si salva solo grazie a tre giocatori (Maignan, Rabiot e Leao) e a questi episodi…
E poi ci chiediamo perché l’Italia non va al Mondiale??
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.