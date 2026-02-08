Malen-Zaragoza, la svolta di Gasp

L’attesa, alla fine, è stata ripagata. Il mercato invernale della Roma ha consegnato a Gasperini due attaccanti capaci di incidere subito e, potenzialmente, di cambiare il volto offensivo della squadra. Donyell Malen e Bryan Zaragoza, arrivati a distanza di settimane ma con lo stesso obiettivo, sono le nuove armi su cui il tecnico di Grugliasco ha deciso di puntare per rilanciare la corsa giallorossa.
Il primo impatto è stato incoraggiante. Malen è stato gettato subito nella mischia, segnando a Torino e dando l’impressione di poter far girare l’intero reparto anche nelle gare successive, nonostante il digiuno realizzativo. Movimenti continui, dialogo con i compagni e una pericolosità costante: caratteristiche che Gasperini conosce bene e che spiegano perché l’olandese resti il riferimento offensivo anche contro il Cagliari.
Diverso, ma altrettanto stimolante, il percorso di Zaragoza. Le prime sedute a Trigoria hanno lasciato sensazioni positive: l’esterno spagnolo, arrivato dal Bayern Monaco, ha mostrato subito dribbling, accelerazioni e capacità di creare superiorità, qualità che alla Roma mancavano da tempo sulla corsia sinistra. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma il suo debutto dal primo minuto all’Olimpico è più di una possibilità concreta.
Il contesto rende tutto ancora più chiaro. La Roma viene da un periodo complicato in campionato: dopo il successo europeo con lo Stoccarda sono arrivati due pareggi (Milan e Panathinaikos) e il ko di Udine, risultati che hanno allontanato i giallorossi dalla zona Champions. I numeri spiegano il perché: nelle prime 23 giornate la Roma è rimasta sette volte senza segnare, oltre il 30% delle gare. Un dato che non si vedeva da decenni e che ha spinto il club a intervenire sul mercato.
Domani sera contro il Cagliari toccherà ancora a Malen guidare l’attacco. Soulé non è al massimo ma sarà della partita, mentre resta aperto il ballottaggio a sinistra tra Pellegrini e Zaragoza, con lo spagnolo che parte favorito. Dybala, invece, va verso il forfait: dopo un lavoro iniziale sul campo, l’argentino ha rallentato e il suo rientro sembra destinato a slittare alla sfida con il Napoli. Situazione simile per Ferguson, ancora condizionato dal dolore alla caviglia.
In difesa resta in dubbio Hermoso, fermato da una contusione al piede rimediata a Udine. In caso di forfait è pronto Ghilardi. Recuperato Venturino, mentre restano ai box Vaz, El Shaarawy e Koné.
Occhio al Cagliari, che arriva all’Olimpico forte di tre vittorie consecutive, ma per la Roma il momento non ammette esitazioni. Al netto delle assenze, Gasperini ora ha nuove soluzioni davanti e da qui alla fine del mese lo attendono quattro gare decisive per capire le reali ambizioni stagionali. La ripartenza passa dai gol. E Gasp, come sempre, si affida agli attaccanti.
