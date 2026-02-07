ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala, Ferguson e Hermoso. Domani parla Gasp in conferenza

La Roma continua la preparazione verso la sfida di lunedì sera alle 20:45 all’Olimpico contro il Cagliari, e l’infermeria giallorossa resta piena.

Oggi la squadra si è allenata al mattino a Trigoria, ma a lavorare a parte sono stati Dybala e Ferguson, che non sono ancora tornati in gruppo e restano in dubbio per la partita. Out anche Dobvyk, Konè, El Shaarawy, Hermoso e Vaz: il difensore spagnolo è fermo a causa della contusione subita nei giorni scorsi, mentre Vaz continua il recupero dalla lesione al soleo.

Gasperini continuerà a valutare le condizioni dei giocatori infortunati domani, durante l’allenamento pomeridiano. La conferenza stampa del tecnico è prevista alle 13:30, quando fornirà aggiornamenti sulle scelte di formazione e sulle possibilità di recupero degli indisponibili.

Con Dybala e Ferguson ancora a parte e Hermoso in dubbio, Gasperini potrebbe essere costretto a confermare alcune soluzioni obbligate in attacco e in difesa, puntando sui giocatori già disponibili per affrontare il Cagliari. La sessione di domani pomeriggio sarà decisiva per definire la lista dei convocati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini