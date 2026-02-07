FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 7 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:10 – Primavera, pari a reti bianche tra Roma e Genoa

Poche emozioni e zero gol a Tre Fontane nel match del campionato Primavera giocato oggi tra Roma e Genoa. Nonostante il pari, i giallorossi di Guidi mantengono la vetta della classifica. Questo l’undici giallorosso e i cambi: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Nardin (64′ Carlaccini), Panico, Arduini (45′ Forte), Litti (84′ Maccaroni); Di Nunzio, Della Rocca (75′ Tumminelli); Morucci (75′ Paratici).

Ore 12:55 – Pellegrini dà priorità alla Roma nonostante l’Inter

Secondo Attilio Malena, per El Shaarawy il rinnovo è improbabile: fuori dai piani del club. Dybala potrebbe restare solo con un taglio dell’ingaggio del 45%, soluzione al momento complessa. Diversa la situazione di Pellegrini: primi approcci già avviati, l’addio non è scontato. Sul numero 7 c’è l’interesse forte dell’Inter, ma anche Juventus e Napoli sono sulle sue tracce. La priorità per il trequartista però resta la Roma.

Ore 10:30 – Euro 2032: Sessa commissario, Pietralata accelera

Per gli stadi di Euro 2032 sarà nominato un commissario straordinario: il nome è quello di Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In attesa del via libera della Conferenza Stato-Regioni, per Roma restano in corsa Olimpico e Pietralata. In Campidoglio l’obiettivo è votare entro fine mese la conferma del pubblico interesse sul nuovo stadio della Roma, per restare nei tempi Uefa: progetti definitivi da approvare entro luglio e cantieri avviabili entro marzo 2027. (Il Messaggero)

Ore 09:10 – Mazzitelli: “Roma da Champions, Totti va valorizzato”

Luca Mazzitelli, ex giallorosso oggi al Cagliari, ha parlato della Roma in vista della sfida di lunedì: «Bella squadra, diretta da un allenatore bravissimo. In pochi mesi Gasperini ha impresso la sua impronta: se la giocherà fino alla fine con la Juventus per un posto in Champions». Sul possibile ritorno di Totti da dirigente: «Una figura così importante dovrebbe essere valorizzata con un ruolo adeguato». E sulla sua romanità: «Tutto. Stando lontano da Roma l’ho apprezzata ancora di più: è una città complessa ma meravigliosa». (Corsport)

Ore 08:25 – Primavera, Roma-Genoa per la vetta solitaria

La Roma Primavera cerca oggi al Tre Fontane (ore 11, diretta Sportitalia) il successo che garantirebbe il primato solitario in campionato contro il Genoa. Emergenza sulle fasce: Cama è out, Lulli e Marchetti in dubbio. Sangaré è stato ceduto all’Elche. In attacco Arena resta in bilico dopo l’allenamento con la prima squadra, pronto Morucci come centravanti. (Corsport)

