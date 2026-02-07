Per Totti pronto un ruolo da direttore tecnico

C’è un filo giallorosso che non si è mai spezzato. Si è assottigliato, sì. Messo alla prova dal tempo, dagli addii rumorosi, dalle incomprensioni mai davvero digerite. Ma oggi quel filo sta tornando corda, solida e tesa verso un ritorno che profuma di destino: Francesco Totti è sempre più vicino alla Roma.

I Friedkin si muovono in silenzio, ma con un’idea chiara: non ripetere gli errori dell’era Pallotta. Niente ruoli indefiniti, niente operazioni di facciata, niente simboli svuotati di contenuto. Questa volta si studia, si pianifica, si costruisce. E a guidare il percorso c’è una garanzia che a Roma pesa quanto il Colosseo: Claudio Ranieri.

Il club sta lavorando su una figura precisa, centrale nel nuovo assetto: il direttore tecnico. Un ruolo di raccordo, un ponte tra campo e scrivanie, tra spogliatoio e dirigenza. Un uomo capace di dialogare con l’allenatore, con il direttore sportivo e con la proprietà. Uno che conosca Trigoria, la pressione quotidiana, il peso della maglia e l’odore dell’Olimpico quando vibra. Quel ruolo, oggi, ha un nome e un cognome: Francesco Totti.

Il dettaglio che cambia tutto è uno solo, ma decisivo: Totti è entusiasta. I contatti con il club sono fitti, avanzati, concreti. Non è più una suggestione romantica da bar o da social: è una trattativa reale, che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Francesco vuole tornare, e la Roma lo sta aspettando nel modo giusto.

Nel nuovo organigramma, Totti potrebbe affiancare Massara nelle strategie di mercato. Essere quella telefonata che pesa, che convince, che fa la differenza. Ma il suo impatto non si fermerebbe alle scrivanie. Lo spogliatoio, con una leggenda al suo fianco, riceverebbe una scossa continua: per chi deve crescere e per chi è chiamato a dimostrare di meritare questa maglia.

Il disegno, però, è ancora più ampio. Perché Totti non è solo calcio. È identità, brand, magnete emotivo. È un patrimonio sportivo e commerciale dal valore incalcolabile. Nell’anno del centenario, il 2027, potrebbe diventare il volto simbolo di una stagione destinata a essere storica. Sponsor, visibilità internazionale, accordi commerciali: un ritorno che vale oro.

E poi c’è Pietralata, il nuovo stadio. La prima pietra di un’epoca nuova. E la domanda, a quel punto, diventa quasi retorica: chi meglio del Capitano può rappresentare passato, presente e futuro della Roma? Il cerchio non è ancora chiuso, ma il rumore di fondo si sta abbassando. E quando di Totti si tornerà a parlare solo di Roma, calcio e futuro, allora sì: il ritorno sarà compiuto.

Fonte: Corriere dello Sport