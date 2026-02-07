Per Totti pronto un ruolo da direttore tecnico

C’è un filo giallorosso che non si è mai spezzato. Si è assottigliato, sì. Messo alla prova dal tempo, dagli addii rumorosi, dalle incomprensioni mai davvero digerite. Ma oggi quel filo sta tornando corda, solida e tesa verso un ritorno che profuma di destino: Francesco Totti è sempre più vicino alla Roma.
I Friedkin si muovono in silenzio, ma con un’idea chiara: non ripetere gli errori dell’era Pallotta. Niente ruoli indefiniti, niente operazioni di facciata, niente simboli svuotati di contenuto. Questa volta si studia, si pianifica, si costruisce. E a guidare il percorso c’è una garanzia che a Roma pesa quanto il Colosseo: Claudio Ranieri.
Il club sta lavorando su una figura precisa, centrale nel nuovo assetto: il direttore tecnico. Un ruolo di raccordo, un ponte tra campo e scrivanie, tra spogliatoio e dirigenza. Un uomo capace di dialogare con l’allenatore, con il direttore sportivo e con la proprietà. Uno che conosca Trigoria, la pressione quotidiana, il peso della maglia e l’odore dell’Olimpico quando vibra. Quel ruolo, oggi, ha un nome e un cognome: Francesco Totti.
Il dettaglio che cambia tutto è uno solo, ma decisivo: Totti è entusiasta. I contatti con il club sono fitti, avanzati, concreti. Non è più una suggestione romantica da bar o da social: è una trattativa reale, che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Francesco vuole tornare, e la Roma lo sta aspettando nel modo giusto.
Nel nuovo organigramma, Totti potrebbe affiancare Massara nelle strategie di mercato. Essere quella telefonata che pesa, che convince, che fa la differenza. Ma il suo impatto non si fermerebbe alle scrivanie. Lo spogliatoio, con una leggenda al suo fianco, riceverebbe una scossa continua: per chi deve crescere e per chi è chiamato a dimostrare di meritare questa maglia.
Il disegno, però, è ancora più ampio. Perché Totti non è solo calcio. È identità, brand, magnete emotivo. È un patrimonio sportivo e commerciale dal valore incalcolabile. Nell’anno del centenario, il 2027, potrebbe diventare il volto simbolo di una stagione destinata a essere storica. Sponsor, visibilità internazionale, accordi commerciali: un ritorno che vale oro.
E poi c’è Pietralata, il nuovo stadio. La prima pietra di un’epoca nuova. E la domanda, a quel punto, diventa quasi retorica: chi meglio del Capitano può rappresentare passato, presente e futuro della Roma? Il cerchio non è ancora chiuso, ma il rumore di fondo si sta abbassando. E quando di Totti si tornerà a parlare solo di Roma, calcio e futuro, allora sì: il ritorno sarà compiuto.
uno dei più forti giocatori italiani di sempre. però non lo so quanta preparazione amministrativa e dirigenziale sia allo stesso livello dei piedi che ha. i soldi non sono miei, spero che sia una soluzione positiva per la Roma e non solo per il singolo. la precedente non è stata esaltante. vedremo
Totti, oggi ha tutto da perdere e poco da guadagnare
Di preparazione amministrativa e dirigenziale è a zero perché non ha mai studiato (vado a memoria). Non ha mai studiato nemmeno per fare il procuratore ma ha usato escamotage per la sua società di gestione calciatori. Quindi mi chiedo per il bene della società, quale ruolo si vuole dare a Totti? Perché vuoi o non vuoi Totti ha una forza che sono la stragrande maggioranza dei tifosi e che può essere usata per forzare la mano. Questo è un mio libero pensiero.
mah! penso che sia una bella scommessa, sotto tutti i profili. L’immagine di Totti nell’organico della AS Roma è e sarà una bella e forte attrattiva per giocatori e sponsor, la sua approvazione su il giocatore singolo può avere un ascendente fortissimo sulla persona stessa, sentirsi apprezzati da un simile campione …. non è da poco! Certamente non sarà il tipo che si mostra alle telecamere per tenere delle conferenze stampe a larga visuale, però nello specifico tecnico penso che saprà dire la sua che certamente non sarà di meno di tanti opinionisti che popolano il mondo del radio-calcio o di giornalai che commentano senza capire un acca di calcio!
Personalmente lo accoglierei molto, ma molto volentieri!
SEMPRE, comunque e dovunque, forza ROMA
penso che i Friedkin non siano molto convinti della capacita’ di Massara nello individuare e scegliere e valutare le qualita’ dei giocatori , Totti potrebbe essere utilissimo in questo , mentre Massara avrebbe il ruolo di trattativa acquisti/cessioni .
po esse
quindi Totti in un ruolo alla Balzaretti. forse giusto, per cominciare.
Come DT lo vedo bene, competenze ne ha.
io invece lo vedrei bene in rosa anche a 50 anni sarebbe meglio degli attuali giocatori.
non c’è mica tanto da scherzare su sta cosa
con pallotta era stato confermato il contratto della Sensi,ed era stato “usato”come persona scomoda,ed infatti,lui,ha abbandonato la Roma per il ruolo ridicolo che gli volevano assegnare,una sù tutte,lo sapevano anche i sassi che Pastore non andava preso,ma lo spagnolo incapace o killer è andato oltre,ed ancora si stanno pagando le conseguenze.
Il consiglio che mi sento di dare a Francesco è che a prescindere da quale ruolo gli verrà assegnato, dovrà studiare, in primis l’inglese e poi almeno i fondamentali del suo incarico, altrimenti rischierà per la seconda volta di fare il pupazzo.
Tranquillo, con i Friedkin non c’è problema, qualunque incarico gli sarà dato, sarà ben accetto da lui e dalla “piazza”. Perché i Friedkin non si discutono, mai.
Lo dissi piú volte nel periodo estivo e Puff..si realizza quello che dicevo da tempo e vedevo come l’ unico ruolo che gli compete. Lasciate stare gli excel, i power point etc…ci sono i comuni mortali per queste cose da ‘’ ParaAziendalisti ‘’ Francesco ha due talenti: 1- giocare a calcio ( ma ormai l’ età ha fatto il suo percorso ). 2- individuare ragazzi con potenziale capaci di essere sopra le righe sui campi in erba…ragazzi con talento e tecnica…un visionario del gioco è anche un visionario nella valutazione..ricordatevelo…e fatela finita come queste chiacchere da amministratore, dirigente etc…conosco tanti super dirigenti, manager erc..che oltre quei 4 report sistemati bene e riunioni con termini aziendalisti e tecnicismi della parola non sanno prendere una decisione con coraggio e visione soprattutto quando le aziende non navigano a vento !! A noi Francesco serve come il miele per le api..e le Api senza il miele non sopravvivono . Bentornato nostro Capitano!! Era ora !!
Io ricordo cosa disse di Coric …che ci avrebbe fatto sognare …non sono così convinto sulle sue capacità di scovare grandi giocatori . Essere stato un fenomeno in mezzo al campo non vuol dire avere le capacità manageriali x dirigere un club …sono 2 cose diverse . Per me una trovata dei texani per tirare a campare altri 5 anni senza vincere nulla …una distrazione di massa
io lo metterei con tuta e scarpini ad allenare tecnicamente i giocatori (e quanto ne avrebbero bisogno…), e magari sarà pure così, se poi gli danno anche un ruolo decisionale sulla sfera tecnica, buon per lui, l’importante è che i ruoli siano definiti e chiari …come si dice, patti chiari amicizia lunga
se dovete prenderlo per poi cacciarlo a una certa, come già successo, meglio di no…non bruciate l’ultima autentica bandiera romanista
daje Roma daje
KARIZM10, mi convinco sempre di più che la grandezza del calciatore, mitico quando giocava, lo ha fatto diventare un mito anche nella vita.
Gli si chiede solo di studiare ma per studiare devi iniziare “motu proprio” e non perché ti offrono un ruolo e un ingaggio, se non hai iniziato prima significa che non lo hai dentro.
Mi dispiace ma è il solito vecchio errore che fa lui e che facciamo noi.
