Zaragoza pronto all’esordio: Gasp cala subito il jolly

L’Olimpico, lunedì sera contro il Cagliari, è pronto a scoprire Bryan Zaragoza. L’ultimo arrivato del mercato invernale giallorosso è destinato all’esordio, con concrete possibilità di partire addirittura dall’inizio. Una necessità prima ancora che una scelta, considerando l’emergenza che continua a colpire l’attacco della Roma.

Al netto di Bailey, rientrato anticipatamente all’Aston Villa, e di Dovbyk, ancora lontano dal campo dopo l’intervento chirurgico e già escluso dalla lista UEFA, Gasperini deve fare i conti con una serie di assenze pesanti. Dybala, El Shaarawy e Ferguson lavorano ancora a parte e restano in forte dubbio per lunedì. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato lo stop di Robinio Vaz, fermato da una lesione di primo grado al soleo sinistro: per lui stop di circa due settimane e rientro rimandato a marzo, con l’obiettivo Juventus.

In questo contesto, il tecnico si ritrova a lavorare praticamente con quattro uomini offensivi: Malen, Pellegrini, Soulé e Zaragoza. Troppo poco per ruotare, abbastanza per rischiare. Ed è qui che il nuovo acquisto può diventare subito centrale.

Gasperini ne apprezza soprattutto la capacità di saltare l’uomo, ma in questi giorni lo sta martellando sulla fase di non possesso. Zaragoza può agire su entrambe le corsie e in carriera è stato utilizzato anche a destra. Contro il Cagliari potrebbe partire alle spalle di Malen, con uno tra Pellegrini e Soulé destinato alla panchina. Secondo le ultime indicazioni, il sacrificato potrebbe essere proprio il capitano.

La mediana ormai sembra definita e sarà formata da Cristante ed El Aynaoui. Sugli esterni bassi spazio a Celik e Wesley, mentre in difesa resta un punto interrogativo legato alle condizioni di Hermoso, fermato da una dolorosa tacchettata al collo del piede sinistro. Se non dovesse farcela, è pronto Ghilardi al fianco di Ndicka e Mancini. Nemmeno Venturino si è allenato negli ultimi giorni, fermato dall’influenza, ma filtra ottimismo per un suo recupero per la panchina.

