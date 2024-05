DE ROSSI: “Questa Roma ha un cuore gigante, vinto grazie alla zampata del campione. Dobbiamo tornare tra le prime quattro. Dybala? Cambio tattico”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Genoa, gara valida per la penultima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Il Genoa vi ha messo in difficoltà. Meno male che ha aspettato El Shaarawy…

“Mi sono arrabbiato con me stesso perché non avevo detto al mio collaboratore di farlo scaldare. Abbiamo subito troppe ripartenze, è vero che il Genoa è difficile da affrontare. Abbiamo tirato cento volte dal limite senza prendere lo specchio. Il Genoa ha fatto la partita della vita, e questo mi piace. Questa Roma ha un cuore gigante, andare in dieci non era facile, poi c’è stata la zampata del campione…”

Proverà a trattenere Lukaku?

“Farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore. Anche l’Inter lo farà. Poi ci sono dei paletti e dei budget da rispettare. Non ne abbiamo parlato nel dettaglio, ma vorremo fare una Roma da qualche piazzamento più in su…”

Il sesto posto cos’è?

“Come valori dobbiamo arrivare tra le prime quattro, questo non significa che sia una cosa facile e dovuta. Ci sono tante squadre forti, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare tra le prime quattro. Non è impossibile tornare a quei livelli, dipende da come costruisci la squadra, da come giochi, da come vanno le partite, da quanto sei continuo..”.

Avete rischiato in contropiede…

“Sì, sì. Pensavamo potesse giocare Gudmundsson da mezzala, come altre volte ha fatto. Pensavamo di essere più corti come squadra. Non abbiamo fatto un grande primo tempo, ma abbiamo giocato. Abbiamo sbagliato tanti tiri dal limite, siamo stati poco qualitativi. Abbiamo giocato spesso di sponda con Romelu, ma abbiamo sempre tirato alto. Il Genoa ha pareggiato col Milan, ha fatto bene con la Lazio, ha messo in difficoltà tante squadre, anche con noi all’andata hanno fatto 3 o 4 gol in una partita a senso unico”.

Quando alzate il ritmo, date qualità. Hai in mente dei giocatori che vorresti?

“Ne ho mille di nomi, mille. Questo lavoro è tremendo. Ti chiamano duemila procuratori al giorno, giornalisti che mi dicono che abbiamo preso tizio o caio. Mi guardo intorno, ma avevo tante cose da fare, come la semifinale di Europa League. Non avevo tanto tempo e neanche interesse a cercare profili, ma un po’ di sano scouting da dilettante da solo e con il mio staff l’abbiamo fatto. Se io ho mille nomi, arriverà un DS che avrà diecimila nomi. Ci confronteremo. Ho chiare le caratteristiche che questa rosa ha bisogno di avere e di cui è carente. In base ai giocatori che rimarranno e a chi andrà via, anche le alternative che avremo, capiremo quali giocatori prendere e come incastrarli”.

È una rosa che va puntellata o decisamente implementata?

“Io dal primo giorno ho detto che questa è una rosa forte, che ha pochi giocatori che dribblano, pochi giocatori di grande gamba, che poi sono i giocatori che ci hanno messo più in difficoltà quando li abbiamo incontrati. Ricordiamo tutti la fatica fatta contro Frimpong. Va aggiunta una caratteristica che a questa squadra manca. Poi si capirà anche da chi vuole rimanere, chi vuole andare via, le occasioni che si presentano. Non sto facendo il misterioso, non ho parlato nel dettaglio con nessuno. Sarebbe prematuro né corretto dire voglio questo o quello”.

Dybala come sta?

“Sta benissimo. Non aveva più di 30 minuti ma l’ho tolto solo per una questione tattica. Gila ha messo dentro un ragazzo alto e volevo inserire Rasmus, per questo ho fatto il cambio”.

DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Quattro mesi di De Rossi e hai preso la squadra al nono posto. che titolo dai a questi quattro mesi?

“Spero che sia l’antipasto di qualcosa di grande che arriverà nei prossimi anni. Difficile fare un bilancio sulla stagione. Diciamo che in questi 4 mesi abbiamo fatto cose buone ma anche meno buone. Solo due squadre sono state superiori a noi, quindi penso di poter essere soddisfatto. Però da giocatore non ero abituato a festeggiare i sesti posti. CI sono state squadre che hanno giocato meglio di noi, come il Bologna”.

Dove si migliora la Roma secondo te?

“I nomi non saprei farteli. Sto 12 ore a Trigoria. A breve arriverà un direttore che conosce i giocatori. Un allenatore forte deve rendersi conto che un giocatore più giovane deve essere un acquisto migliore in quel momento. Quando ho parlato con la società abbiamo una visione simile. Vorrei che non si pensasse che non siamo bravi nell’uno contro uno. Però, abbiamo bisogno di gente rapida, non voglio fare l’identikit. Abbiamo pochi giocatori come Gervinho per esempio. Però ogni tanto serve, come ha fatto il Leverkusen con noi”.

Hai un po’ cambiato:alcune partite l’hai iniziate in un modo. Preferisci giocatori con queste caratteristiche o più duttili?

“Una scelta da fare ora sì e no. Magari ti capita un giocatore poco duttile ma che ti fa le cose talmente bene. Per me ci sono giocatori che possono offrirti tanti ruoli. Abbiamo provato Zalewski mezzala tutta la settimana, se sai però che devi arrivare sesto alcune scelte ti costringono”.

Cosa hai dato a questa squadra? Sei orgoglioso di quello che hai fatto?

“Questa squadra non era allenata dall’ultimo arrivato. Una squadra che mi ha stupito per come affrontava le partite europee. Sicuramente grazie a Mourinho. Abbiamo raggiunto dei risultati importanti nel finale. Anche oggi siamo rimasti in 10, ma siamo rimasti sempre ad attaccare e questa cosa mi rende orgoglioso”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

Terzo sesto posto consecutivo. A livello ambientale è percepito positivamente, perché?

“Non lo so se c’è la percezione. Abbiamo avuto un periodo di vittorie, sarà quello. C’è il discorso provinciale, sei arrivato sopra la Lazio dopo qualche anno. Sono ottimista, ma non facciamo le feste per il sesto posto, potevamo anche arrivare più su. Senza la cavalcata in Europa, avremmo giocato le ultime gare di campionato più leggeri”.

Sarà un lavoro a medio o breve termine?

“Quando costruisci qualcosa con un contratto di tre anni, la cosa più importante è il tempo. I giocatori forti li vogliono tutti, ma il tempo va guadagnato. Non si può fare una squadra di 18enni, ma magari tra qualche anno avremmo un asset per la società di giocatori fortissimi. Vanno valorizzati anche quelli che abbiamo, anche la Primavera… abbiamo perso Frattesi e ciò non mi va giù”.

Il tuo feeling sulla partita? Dybala ha la fame che chiedi?

“Baldanzi doveva stare su Badelj. Il primo tempo è stato quello, abbiamo tenuto la palla, con più solidità al centro ma senza molta ampiezza. A volte spari i tiri alti, ma devi farli per segnare. La squadra ha fatto una prestazione solida, io la preferisco a una più offensiva ma dove si concede tanto. Sapevo che Paulo poteva giocare 30 minuti, era una idea quella di arrivarci e per poi con più qualità segnare. Su Dybala, ho visto la sua fame per 4 mesi, non si è mai fermato. Si è allenato al massimo, ha alzato il livello delle sue prestazioni fisiche. Ha avuto un intoppo recentemente, ma quando parlo di fame intendo la volotà di essere campioni. La fame è Dybala contro il Torino, noi dobbiamo fargli mettere la sua fame e penso che ce l’abbia”.

Contento sulla stagione? La lotta alla salvezza?

“Non sono contento del sesto posto, ma lo sono per essermi dimostrato all’altezza. Ho vissuto serate che mi hanno dato una botta di vita incredibile, mi sono riappropriato di casa mia, che mi mancava tantissimo. Possiamo fare molto meglio, penso che abbiamo fatto un percorso interessante. Abbiamo tirato il collo ai ragazzi fino alla fine con l’Europa e un calendario difficile. Con un’altra partita potevamo arrivare quarti dicevo, ma forse con altre 3 potevamo arrivare decimi. Non è mai facile con un cambio in panchina, sono soddisfatto. Potevamo fare di più, ma ci sono state squadra fortissime nel nostro percorso come Bologna, Atalanta e Bayer Leverkusen. La salvezza? Mi dispiace per i miei amici, ma andremo ad Empoli per fare il meglio. Il Genoa ha fatto la sua partita, in Italia siamo cresciuti in questo, lo faremo anche noi ad Empoli. Stimo tutto il gruppone, ma è il calcio”.

Qualche nome di ragazzi in Primavera che stai osservando?

“I calciatori non li valorizzi necessariamente portandoli in prima squadra subito. Calafiori non era questo, anche se io gli ho sempre detto che avrebbe fatto il centrale. Frattesi idem. Ci sta sempre un percorso da fare. Non faccio nomi, l’ho fatto di Pisilli ma gli ho creato pressione che poi lui per fortuna non ha sentito. Non prenderò giocatori dall’U15, ma dovremmo tenerli d’occhio”.

Cosa manca alla Roma per arrivare in Champions? Vi potete permettere solo top player da 15 partite a stagione?

“Mancano tanti punti, che si fanno adesso costruendo una squadra forte. Lavoriamo in una direzione intrapresi mesi fa. Arriverà una figura che avrà 1000 nomi. Dovremmo dare tanta qualità e caratteristiche diverse. La Roma non ha calciatori da sole 15 partite, tolti gli infortunati a lungo, abbiamo dei campioni che hanno fatto tanti minuti. Guardando i dati gps, adesso alcuni ragazzi fanno più chilometri rispetto alle prime partite con me: vanno coccolati e bastonati, sono pur sempre ragazzi giovani”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Come ha visto la squadra? Cosa vuole vedere diverso da Bergamo?

“Diverso da Bergamo un po’ tutto. Si sono allenati bene, avevamo bisogno di rifiatare un pochino, di allenarci e di mettere metri sulle gambe. I ragazzi hanno spinto forte come hanno sempre fatto quando abbiamo avuto tempo per lavorare. Sono sicuro che oggi si faranno trovare nella condizione giusta”.

Che tipo di lavoro dovranno fare Baldanzi e Pellegrini con Lukaku?

“Devono stare a sostegno, come avrebbero dovuto fare a Bergamo. Ovviamente Lukaku deve tenere palla perché ci deve dare il tempo di arrivare vicino a lui”.

Ieri lei ha parlato di fame, è un messaggio anche per chi si gioca la riconferma qui?

“No, nessuno si gioca la riconferma in questa partita o nella prossima. Tutti si giocano la Roma in ogni partita, è un discorso di orgoglio, di appartenenza e di dignità nei confronti del nostro lavoro. Ho detto che nella prossima stagione ci vorrà fame, la prossima stagione inizia tra mezz’ora parlando dell’allenamento successivo. Vedo tante cose, guardo tutto e ragioneremo anche su quello che vedremo già da oggi in poi”.

