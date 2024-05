ROMA-GENOA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un colpo di testa di Lukaku a dieci minuti dal termine permette alla Roma di battere il Genoa e blindare il sesto posto in classifica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i liguri nel match valido per la penultima giornata di campionato:

Svilar 7 – Poche ma decisive parate.

Celik 6 – Non male. Il turco gioca una partita volenterosa e positiva, senza picchi ma ugualmente apprezzabile.

Llorente 6 – Un paio di buone chiusure, qualche piccola sbavatura. Prestazione complessivamente sufficiente.

Ndicka 6 – Si dedica alla marcatura di Retegui, lo fa con diligenza.

Angelino 6,5 – Spinge con continuità, impensierisce Martinez con un bel sinistro dal limite. Dall’81’ Mancini sv.

Cristante 5,5 – Ci prova a ripetizione dalla distanza, ma manca la mira. Contro squadre tutte chiuse fatica a trovare il cambio di ritmo in mezzo al campo.

Paredes 4 – Brutta partita costellata da errori, il più grave è il rosso stupido che si becca nel momento di massima spinta dei giallorossi.

Bove 6 – Generoso, ma non riesce a salire di livello e resta confinato nella solita prestazione un po’ anonima.

Baldanzi 6 – Peperino. Primo tempo ad alti ritmi, sembra andare a un passo diverso dai compagni. Cala nella ripresa e De Rossi lo toglie. Dal 63′ Dybala 6 – Il suo ingresso in campo serve a spaventare la difesa ligure. Poi, dopo il vantaggio giallorosso, si mette a fare il terzino. Dal 91′ Kristensen sv.

Pellegrini 5 – Tornato in maniera preoccupante ai livelli pre De Rossi. Dal 63′ El Shaarawy 7 – Serve un assist al bacio per il gol partita di Lukaku.

Lukaku 7,5 – Si batte con orgoglio, nel finale trova la zampata che permette alla Roma di vincere. Insomma, fa quello che deve fare un grande bomber.

DANIELE DE ROSSI 6 – Non indovina le scelte iniziali, i cambi danno più pepe alla squadra. Complessivamente però la Roma è arrivata a questo finale di stagione con le pile scariche.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

