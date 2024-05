Ghisolfi, c’è l’annuncio del presidente del Nizza: “Va alla Roma, siamo contenti per lui”

AS ROMA NEWS – Ora c’è la conferma definitiva: Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere nel postpartita col Lille, gara valida per l’ultima giornata di Ligue 1:

“Ghisolfi va alla Roma, siamo contenti per lui. Abbiamo passato dei bei mesi con lui sul piano umano ed è una cosa che apprezziamo molto, gli auguriamo il meglio. È fatta, ci ha chiesto di andarsene e lo abbiamo accettato – le parole del numero uno del club in zona mista -.

Quando un uomo ha l’opportunità di passare a un livello superiore in campo lavorativo, devi lasciarlo andare e augurargli il meglio. E questo vale anche per il calcio. Il suo passaggio alla Roma dimostra che non abbiamo fatto una cattiva scelta nel prenderlo“.

Ora si attende solo l‘annuncio da parte del club giallorosso, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, così come quello del rinnovo del contratto di Daniele De Rossi.

