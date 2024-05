Non è qui la festa

AS ROMA NEWS – La Roma chiude la sua stagione con una vittoria. Perchè il sesto posto è ormai matematico, e toglie significati all’ultima partita del campionato di domenica prossima. La trasferta di Empoli avrà importanza (e che importanza) solo per i toscani, che al Castellani si giocheranno la permanenza in Serie A.

Ai giallorossi è bastato un colpo di testa di Lukaku, servito con precisione dal subentrato El Shaarawy, per avere ragione di un Genoa mai domo e pronto a duellare su ogni pallone nonostante non avesse da chiedere più nulla alla sua stagione.

La Roma, apparsa chiaramente con le pile scariche, ha dovuto faticare fino al 79esimo prima di sbloccare un match inaspettatamente complicato: troppo monocorde il ritmo imposto dalla squadra di De Rossi, imprecisa nelle svariate conclusioni dal limite che nel primo tempo non hanno mai centrato la porta.

Alla fine prevale il cuore e la voglia di vincere dei giallorossi, che nonostante l’inferiorità numerica per il rosso di Paredes hanno voluto fortemente regalare e regalarsi i tre punti che lasciano ancora accesa una timida fiammella di speranza.

Ma festeggiare un sesto posto è impossibile per chi ambisce a ben altri traguardi. La Roma infatti conclude il suo campionato esattamente al posto in cui l’avevamo lasciata lo scorso anno. Stavolta però questo piazzamento potrebbe (incredibilmente) regalare un posto nella prossima Champions League. Ecco perchè la stagione della Roma non può dirsi ancora del tutto conclusa. A deciderla però sarà l’Atalanta di Gasperini, che ora diventa assoluta protagonista del destino dei giallorossi.

Per arrivare in Champions però servirebbero una serie di incastri complessi quanto improbabili: i bergamaschi dovrebbero non vincere le ultime due partite di campionato, entrambe casalinghe, contro Torino e Fiorentina, e al tempo stesso battere il Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino di mercoledì prossimo. Meglio non sperarci troppo perchè il rischio di restare delusi è altissimo. E cominciare a lavorare su una squadra che dovrà guadagnarsi soddisfazioni con le proprie forze, senza sperare continuamente nei favori delle altre.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!