Via al mercato, la Roma si prepara a cambiare pelle. De Rossi: “Ho mille nomi in testa, so di cosa abbiamo bisogno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con un sesto posto ormai certificato, proprietà e dirigenza della Roma possono cominciare a programmare il lavoro propedeutico alla costruzione della squadra del futuro.

Il primo passo sarà l’annuncio del rinnovo di Daniele De Rossi, che ha firmato un contratto triennale: forse già oggi il comunicato dei Friedkin. Non è escluso che, contestualmente, venga anche annunciato l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, a cui spetterà il compito di allestire una Roma più forte e competitiva.

I due, praticamente coetanei, lavoreranno gomito a gomito sul mercato. L’idea di De Rossi, sposata in pieno dai Friedkin ma anche dal nuovo ds, è quella di puntare su giocatori giovani, di qualità e gamba, che abbiano voglia di spaccare il mondo. I ruoli da rinforzare saranno essenzialmente gli esterni, sia di difesa che di attacco.

“Ho mille nomi in testa“, ha confessato De Rossi nel post partita di ieri, “E se io ne ho mille, il nuovo ds ne avrà diecimila“. La squadra ha una base forte, ha ripetuto il tecnico, ma manca di quelle caratteristiche tanto care all’allenatore: non ci sono giocatori in grado di saltare l’uomo. Terzino destro ed esterno sinistro dovranno avere quella caratteristica.

Ci aspetta dunque un mercato molto movimentato, con diversi calciatori pronti a finire nel mirino del duo De Rossi-Ghisolfi, ma anche parecchi destinati a salutare. La rosa non sarà stravolta, ma fortemente rinnovata: la base italiana (Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy) non dovrebbe essere toccata, ma intorno a loro sono attese diverse novità. Sia tra i titolari che nelle riserve.

La Roma dirà addio ai prestiti, ma non ai parametri zero: occhio al profilo di Naithan Nandez, 28 anni, centrocampista tuttofare del Cagliari a scadenza di contratto. E’ un giocatore che piace molto a De Rossi, e potrebbe essere uno dei primi tasselli su cui rifondare una rosa che ha un bisogno disperato di maggiore profondità.

Giallorossi.net – G. Pinoli

