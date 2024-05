Mancini, il messaggio d’amore della Curva Sud: “Quando la notte è buia guarda a destra, noi saremo lì per te” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Gianluca Mancini ha chiuso la sua annata in giallorosso con sentimenti contrastanti: l’autogol di Leverkusen è arrivato a compimento di una rincorsa splendida di cui il centrale giallorosso è stato grande protagonista con gol decisivi (derby, Milan andata e ritorno in coppa) e tanta fatica visto che gioca di fatto su una fastidiosa pubalgia da mesi.

La scomparsa di Mattia Giani, fratello del cognato e amico del calciatore, è stata una mazzata che il il vice capitano giallorosso ha dovuto affrontare in un momento chiave della stagione.

Ieri la Curva Sud gli ha recapitato un biglietto di sostegno che la compagna ha pubblicato sui social a margine del saluto andato in scena all’Olimpico al termine della sfida contro il Genoa:

“Quanto la notte è più buia e i venti sono contrari, non temere. Guarda a destra e sorridi, ci saremo noi lì con te”.

