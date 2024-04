De Rossi vuole la firma: pronto l’undici anti-Milan

AS ROMA NEWS – Il rinnovo non è ancora arrivato. I Friedkin continuano a prendere tempo nonostante la stagione sia arrivata alle battute finali: la Roma nel prossimo mese si giocherà tutto, in primis il tanto atteso pass per prossima Champions.

Ma chi sa di essere atteso alla prova del nove è Daniele De Rossi, allenatore a tempo sulla panchina della Roma che però a suon di vittorie sta spingendo il club a pensare a lui anche come allenatore del futuro. Nulla però è ancora deciso: i texani hanno abituato ai colpi di scena.

Domani sera intanto l’allenatore è alle prese con la prima delle tante sfide decisive di questo finale di stagione: all’Olimpico, tutto esaurito e con il record di incassi effettuato (4 milioni di euro di ricavo) arriva il Milan battuto all’andata di misura. I rossoneri si giocano il tutto per tutto, non avendo più da chiedere altro a questa stagione.

Il vantaggio è esiguo e non permette alla Roma di dormire sonni tranquilli. Pioli chiederà ai suoi di alzare i ritmi e di giocarsi la partita della vita. De Rossi, che farà a meno di Cristante, ha già pronto il suo undici: spazio a Bove in mediana, in difesa riecco Smalling ad occuparsi di Giroud, da capire se El Shaarawy sarà confermato come esterno destro di centrocampo per frenare le sgroppate di Leao o se l’allenatore giallorosso cercherà di sorprendere Pioli in qualche altro modo.

Intanto oggi attesa per le dichiarazioni dei due allenatori alla stampa: De Rossi sa che la partita di domani è un altro esame importantissimo da superare. Vuole tenersi stretta quella panchina, e solo con i risultati alla mano può convincere Friedkin a proporgli il rinnovo tanto atteso.

