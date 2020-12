DE ZERBI: “La Roma forse meritava di vincere. A noi è mancata la voglia di prenderci i tre punti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni di Sky Sport:

Un primo tempo equilibrato in cui il Sassuolo ha fatto cose interessanti, mentre nel secondo tempo bene la Roma. A voi cosa è mancato?

Non stiamo giocando bene, non mi è piaciuto il secondo tempo, non solo per il gioco ma anche per la troppa poca voglia di vincere. Non sono contento. Non voglio alibi, ma abbiamo problemi, abbiamo fuori giocatori forti, che spostano. Abbiamo in campo giocatori non al pieno della forma, ma se mi chiedete se sono contento oggi la risposta è no. Pur apprezzando il punto, perché giocavamo contro la Roma, è mancata la voglia di andarci a prendere i 3 punti, con convinzione e voglia. Se abbiamo intenzione di rimanere nelle posizione alte dobbiamo farlo indipendentemente dall’avversario. Se siamo in superiorità numerica dobbiamo giocare con più forza, nel secondo tempo forse meritavano di più loro di vincere rispetto a noi.

Questo concetto della voglia è importante nella vostra realtà…

Per me è un argomento ampio, significa anche prendersi la responsabilità di sbagliare. Qua per tanti giocatori se non te la prendi non succede niente, non abbiamo pressioni qui, la loro unica pressione sono io. Però poi se ambiscono di giocare in altre squadre devono assumersi più responsabilità, quando la partita è bloccata così bisogna cercarsi lo spazio, la palla, bisogna rischiare.