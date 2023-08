Decide Zapata: Pinto incontra l’Atalanta, la Roma prova a regalare l’attaccante a Mou

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Duvan Zapata, avanti tutta. La Roma sta cercando di affdondare il colpo per il centravanti colombiano dopo non essere riuscita a prendere uno degli obiettivi fissati per l’attacco, cominciando da Morata e finendo con Arnautovic.

Non resta che il colombiano, al netto dei nomi poco affascinanti (William Josè) o di calciatori non del tutto pronti (Ekitiké) che non rappresenterebbero una certezza per Mourinho.

Nella testa di Tiago Pinto c’era inizialmente la volontà di regalare al tecnico due rinforzi in attacco, un giovane di belle speranze e uno subito pronto all’uso. Il primo sarebbe dovuto essere Marcos Leonardo, ma l’intesa con il Santos non è arrivata: troppo poco allettante la proposta della Roma, soprattutto considerando il mercato in entrata chiuso che avrebbe impedito al club brasiliano di colmare la lacuna in rosa con un acquisto.

Ora Pinto sta cercando di strappare un accordo per il prossimo gennaio, ma nel frattempo Marcos Leonardo è tornato a giocare e segnare con il Santos, con tanto di bacio alla maglia e abbraccio ai tifosi. L’operazione resta in bilico, la Roma deve fare in fretta perchè a ogni gol del 20enne la valutazione schizza verso l’alto.

Tornando a Zapata, si avvicina il momento della verità: Pinto incontrerà di nuovo l’Atalanta per formulare una proposta di acquisto a titolo definitivo (prestito con obbligo), ma poi sarà la volontà del ragazzo a essere decisiva. Se Zapata chiederà al club di essere ceduto, l’affare andrà in porto, con i bergamaschi che non si opporranno alla sua decisione. Le prossime ore saranno decisive.

Giallorossi.net – G. Pinoli