Marcos Leonardo: “Il presidente mi aveva promesso che sarei partito, ma ora è tutto risolto. Rimango per aiutare la squadra”

AS ROMA NOTIZIE – Marcos Leonardo, in gol ieri con il Santos, ha parlato al termine dell’incontro vinto contro il Gremio raccontando il momento che sta vivendo: “Ringrazio Dio per tutto quello che sto passando, quello che è successo fa male a me e al Club.

Il presidente mi aveva promesso e sapeva che sarei partito in questa sessione di mercato, ma va bene, ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perchè non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta (quella della Roma, ndr) che era quello che desideravo.

Sono voluto rimanere e aiutare la squadra, non ho mai pensato di scappare dalla porta secondaria dal club che mi ha tirato su e per il quale cono grato”, ha concluso l’attaccante.