“ON AIR!” – PES: “Lukaku è un sogno, ma ora devi cautelarti con Zapata”, MORONI: “Bove e Zalewski non sono da top club”, FOCOLARI: “Solita Roma, manca il gioco”, AGRESTI: “Ma io ho visto più segnali positivi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la partita fosse andata avanti per tutti e novanta i minuti come era stata giocata nella prima mezz’ora, stamattina stavamo qua a fare lo schifo…Roma perfetta, la Salernitana non aveva mai passato la metà campo… Poi dopo il gol dell’uno a uno Candreva va tutto abbastanza storto. Il vero problema ieri è stata la fascia destra: Kristensen, Mancini e Bove hanno fatto una partita mediocre. Mi sento di condannare meno Mancini, che è quello che ne paga maggiormente le conseguenze. Nel secondo tempo però la Roma non è proprio scesa in campo, ed è una cosa che abbiamo visto spesso in questi anni. Nella Roma c’è un problema: quando le va l’acqua per l’orto va tutto bene, ma come gli si mette una cosa storta, sembra che succede una tragedia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me preoccupa la scelta di Pagano al posto di Solbakken: al di là della scarsa fiducia nei confronti del norvegese, e qua non voglio dire che con lui in campo avremmo vinto la partita, però al 90esimo in una situazione tattica dove devi vincere, io se ho un giocatore offensivo lo metto, non vado a inserire un altro centrocampista. A chi lo volevi mandare sto messaggio, alla società per dire che Solbakken non è utile? Ma pensiamo prima a Roma-Salernitana…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Il gol annullato a Belotti? Se avesse portato il 42 invece del 45 il gol sarebbe stato buono…In occasione del gol di Candreva l’errore più grave è quello di Smalling, ma anche Mancini e Cristante hanno sbagliato in quella circostanza. A me è piaciuto molto Aouar, è quel Mkhitaryan che ti permette di avere quel fraseggio in mezzo al campo. Giocatore tecnico ma anche cattivo. Dei tre difensori mi è piaciuto Llorente, che ha anche un buon piede. Se Ndicka dovesse riuscire a prendersi una maglia da titolare sul centro-sinistra, siamo sicuri che sarebbe Llorente a lasciargli il posto? Kristensen me l’aspettavo migliore, spero che sia colpa della sua stazza fisica, l’ho visto molto imballato. Spero che sia quello…Se con Karsdorp in campo fai il salto di qualità a destra vuol dire che c’è un problema…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Lukaku è un nome che circola per associazioni di idee. Devi avere fortuna, arrivare al 30-31 agosto con il giocatore ancora al Chelsea e con gli inglesi disposti ad aiutarti per ‘ingaggio. E’ un sogno. La Roma potrebbe essersi informata, ma senza il pagamento dell’ingaggio l’operazione è impossibile. Ma la Roma deve tutelarsi, non può aspettare la fine del mercato, e credo che lo stia facendo perchè il nome di Zapata sta tornando prepotentemente a circolare. La Roma può fare uno sforzo in più per lui, si va verso un’operazione alla Renato Sanches…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Marcos Leonardo a gennaio? Già arriva da un calcio completamente diverso, per di più non farebbe la preparazione con la squadra e arriverebbe a campionato molto avanti… Anche se tu lo fermi adesso per l’inverno, sarebbe una grande scommessa per questa stagione. Poi magari si ambienta subito e fa 3 gol a partita, ma sappiamo quanto è complicato…Quindi nel frattempo devi assicurarti una solidità là davanti che sia diversa…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Marcos Leonardo? Se l’accordo è fatto e ratificato, poi a gennaio arriva. Come operazione va anche bene, è un’operazione di grande prospettiva, ma devi arrivarci a gennaio. Zapata? Devi avere certezze lì davanti, e da qui nascono i dubbi su lui come unica entrata nel reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato. Anche perchè ieri c’è un segnale molto chiaro che viene dato al signor Ola Solbakken, che non viene impiegato neanche per un minuto…è un segnale non proprio confortante per questo giocatore…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Per me Karsdorp è l’ultimo che devi vendere, e secondo me anche Mourinho non ci pensa a farlo. Ma se anche riuscissi a vendere lui e Spinazzola, poi non è detto che al loro posto prenderesti Maicon e Roberto Carlos. Come ti migliori? Se c’è la possibilità di farlo ok, altrimenti rimescoli solo le carte, non è che cambieresti molto. Io dico la verità: Zalewski ieri non è entrato male, ma ha sbagliato tutti i cross…lui e Bove non so se sono calciatori su cui puoi contare se vuoi arrivare a certi livelli, devo essere sincero…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Chiedevamo i gol dell’attaccante, ieri Belotti ne fa due, eppure la Roma non riesce a vincere. Ho visto qualcosa di diverso in Belotti, si è mosso con intelligenza, raramente si è allargato, è rimasto molto più concentrato sulla zona centrale. In questa situazione ha giocato meglio. Salernitana in difficoltà ma ha fatto la sua onesta partita. Candreva giocatore che si è dimostrato incredibile, non ha mai dato punti di riferimento…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Gli esterni non saltano mai gli avversari, e nel 3-5-2 devi avere esterni che lo fanno e che buttano i palloni dentro. Ieri l’unico che ha fatto qualcosa è stato Zalewski. Nella costruzione della Roma si è sottovalutata l’assenza di un mediano, quando la palla ce l’hanno gli avversari vedremo molti più uno contro uno, e su questo Mou deve lavorare. Belotti? Non scherziamo, la Roma ha bisogno di un altro centravanti. Il suo secondo gol è un regalo degli avversari, che lo lasciano tutto solo. E’ una partita, io mi accontenterei che facesse 10 gol in campionato. Alla fine era sfinito. Serve ancora un centravanti titolare. El Shaarawy da seconda punta è sprecato, deve fare l’esterno perchè è l’unico che sa saltare l’uomo. Qualora dovesse partire Solbakken, che ieri è stato bocciato, sarebbe importante prendere un attaccante veloce…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sul piano del gioco ho visto una Roma migliore rispetto allo scorso anno. Non sei riuscito a vincere, ma sei stato anche sfortunato. Nei primi 30 minuti non ha giocato male, poi la solita Roma che non costruisce e non gioca a pallone. Quando sono entrati Paredes e Sanches e qualcosa hanno fatto vedere. Il problema della Roma è sempre quello: il gioco. Nei primi 30 minuti mi è sembrata una squadra cambiata, poi no. La Roma ieri però ha trovato il centravanti: Belotti in Serie A ha fatto 100 gol, non poteva essere quello dell’anno scorso. Se devi prendere Zapata mezzo rotto, allora forse meglio Belotti… La Roma è carente dietro, Mancini spesso fa partite mediocri, e se sbaglia pure Smalling è rovinata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “A me paradossalmente sembra che ci siano più indicazioni positive che negative dalla partita di ieri. Nella prima mezz’ora la Roma ha giocato bene, la Salernitana non sapeva da che parte prenderla. Poi c’è stata quella giocata di Candreva, il secondo è un gol pazzesco, ma sul primo c’è un errore di Smalling che non mi aspetto, non accorcia e gli dà l’interno, è un errore clamoroso che toglie certezze alla Roma e ne dà alla Salernitana. Ma se poi tu vedi, la Roma senza Dybala e Pellegrini, e che si è potuta permettere il lusso di mettere Paredes e Sanches, dimostra un’ampiezza di rosa che nel corso della stagione si sentirà. A centrocampo hai una ricchezza che poche squadre in Europa hanno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri non mi sono piaciuti i 5 della difesa, portiere compreso, che non ti salva più una partita. I terzini della Roma sono sotto tono, ma in quel modulo lì devono essere dei propulsori, e così non è stato. Per come si era messa la partita, è un punto che puoi accettare. Per il resto, difesa che non mi è piaciuta, ma ho visto giocatori nuovi come Aouar che possono crescere. Renato Sanches se riesce ad avere una condizione ottimale può diventare molto importante. Lui e Paredes sono giocatori da ricostruire…”

Redazione Giallorossi.net