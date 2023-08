LIVE – Zapata alla Roma, affare da quasi 10 milioni. Il giocatore atteso nella Capitale tra stasera e domani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Duvan Zapata si appresta a diventare un giocatore della Roma. Lo riferisce in questi minuti il portale Calciomercato.com (F. Balzani) che racconta come in queste ore si stanno definendo i dettagli dell’accordo tra Roma e Atalanta che porterà il colombiano 32enne alla corte di Mourinho.

Il giocatore dunque attende solo il via libera per partire verso Roma: Zapata è atteso nella Capitale tra stasera e domani. Ormai dunque non sembrano esserci più dubbi: il colombiano sarà il nuovo attaccante della Roma.

L’accordo è stato raggiunto a titolo definitivo, con i Friedkin che hanno acconsentito di sborsare 6 milioni più circa 3,5 di bonus per il 32enne pur di accontentare Mourinho. Bocciata quindi la proposta di prestito.

Zapata firmerà un triennale da 2,7 milioni più bonus ad arrivare a 3 con la possibilità di una liberatoria al terzo anno con penale. Domani il colombiano è atteso a Trigoria per le firme e sarà a disposizione di Mou già domenica col Verona.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano: il trasferimento di Duvan Zapata alla Roma è alle battute finali. Il club giallorosso, scrive l’esperto di mercato su Twitter, è vicino a completare l’affare, l’accordo è ormai a un passo.

Il piano di Tiago Pinto è quello di prendere subito Zapata per rinforzare immediatamente l’attacco e Marcos Leonardo per gennaio. Nelle prossime ore sapremo se il doppio colpo sarà effettivamente concretizzato.

AS Roma are close to completing Duván Zapata deal from Atalanta — permanent move being finalised, talks now at final stages 🟡🔴🇨🇴 #ASRoma

AS Roma plan would be to sign Marcos Leonardo for January and Duván now. pic.twitter.com/v2QwMHqMAG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023