LIVE – Zapata-Roma, Gasperini si mette in mezzo: pressing sul giocatore, l’affare torna in bilico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto per Zapata, anzi no. Le voci sull’arrivo del colombiano alla corte di Mourinho vivono momenti concitati, tra conferme e ripensamenti.

Qualche ora fa Calciomercato.com (F. Balzani) parlava di giocatore ormai pronto a volare (tra stasera o domani) a Roma, con tanto di accordo fatto con l’Atalanta per 6 milioni di euro più 3,5 di bonus e contratto triennale al giocatore.

Ma pochi minuti è arrivato il dietrofront: sempre secondo lo stesso portale, il trasferimento ora sembra essere tornato in bilico. Queste dopo che Gasperini ha avuto un colloquio con il calciatore, ribadendogli la totale fiducia e assicurandogli un posto di primi piano nell’Atalanta.

Un pressing che avrebbe sorpreso Zapata, convinto di non avere più molto spazio nell’undici titolare del tecnico. Ora dunque la palla passa al giocatore, che deve ancora decidere cosa fare: se confermare la parola data alla Roma più di una settimana fa o cambiare idea e restare ancora in nerazzurro.

Fonte: Calciomercato.com