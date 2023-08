Frenata Zapata, spiragli per Lukaku: Lina Souloukou è a Londra

AS ROMA NEWS – Sembrava a un passo dal risolversi la trattativa per Duvan Zapata, con la Roma pronta a chiudere con il colombiano e invece è arrivata una nuova frenata. I contatti con l’Atalanta proseguono, ma per la fumata bianca c’è da aspettare.

Le versioni sono diverse: quella preminente parla di un accordo ancora lontano tra i due club, con la Roma che non vuole spendere i soldi richiesti dall’Atalanta (10 milioni) per un calciatore di 32 anni che viene da due stagioni problematiche a livello di infortuni, ma c’è anche chi sostiene che la frenata dipenda principalmente dal giocatore, non ancora convinto di voler lasciare Bergamo.

Fatto sta che l’affare con l’Atalanta vive un nuovo momento di stallo. Niente accelerazioni, niente fumate bianche attese per la giornata di oggi: l’accordo resta probabile, ma non è imminente. Il che fa strano, visto che siamo arrivati a una settimana circa dalla fine del mercato.

Eppure in questi pochi giorni potrebbero ancora accadere qualche colpo di scena più o meno inaspettato. Continua infatti ad aleggiare il nome di Romelu Lukaku come botto finale di mercato. Il belga, che non vuole andare in Arabia, gradirebbe parecchio tornare in Italia, ma il trasferimento alla Juventus è ormai definitivamente saltato.

Se il Chelsea dovesse acconsentire al pagamento di una ricca fetta di stipendio del giocatore, la Roma potrebbe anche lasciarsi ingolosire dall’affare, facendo gongolare Mourinho. Per il momento il nome di Lukaku resta ancora una suggestione, ma c’è una voce che sta riaccendendo le speranze dei tifosi: il ceo giallorosso Lina Soulokou sarebbe a Londra in queste ore. E chissà che la frenata per Zapata non sia da legarsi a un tentativo in extremis per il belga.

