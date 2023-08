Zapata vuole la Roma, manca l’accordo con l’Atalanta: l’offerta di Pinto non convince i bergamaschi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovi aggiornamenti sul fronte Zapata arrivano da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l’affare al momento non è concluso, con Roma e Atalanta ancora distanti su cifre e modalità del trasferimento.

Tiago Pinto infatti avrebbe offerto cinque milioni di euro di parte fissa più altri cinque di bonus, quest’ultimi però difficilmente raggiungibili. Una proposta che non convince l’Atalanta, che valuta dieci milioni il proprio attaccante, e che dunque non è attratta dalla proposta dei giallorossi.

A complicare le cose per i giallorossi è arrivato anche l’infortunio di El Bilal Touré, l’altro attaccante dei bergamaschi arrivato in estate. Tutti intoppi che frenano la buona riuscita dell’affare.

Zapata invece non sembra avere alcun dubbio: il giocatore vuole la Roma, e ha già espresso la sua volontà di trasferirsi in giallorosso. I due club però devono mettersi d’accordo per rendere possibile il suo passaggio nella Capitale.

Fonte: Gianlucadimarzio.com