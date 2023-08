Roma, c’è un problema sulle fasce. Pinto aspetta offerte per Spinazzola e Celik

NOTIZIE AS ROMA – Non solo il centravanti. Nella Roma c’è anche un problema irrisolto sulle fasce laterali, che questo mercato estivo ha lasciato intatte ad eccezione dell’aggiunta di Kristensen in prestito dal Leeds.

L’arrivo del danese però non sembra aver risolto il tema del terzino in casa giallorossa: l’ex Salisburgo ha deluso all’esordio contro la Salernitana dopo un precampionato in chiaroscuro. Ancora una volta Rick Karsdorp, il giocatore che sembrava in procinto di lasciare Trigoria, appare come l’alternativa migliore su quella corsia.

Nel 3-5-2 infatti gli esterni devono sapere attaccare con efficacia, e questo mette Celik in una posizione svantaggiata rispetto agli altri colleghi di reparto. Il turco aveva ricevuto un interessamento del Fenerbahce che per il momento non si è concretizzato. La Roma sarebbe pronta a salutarlo davanti a un’offerta congrua.

A sinistra con il veterano Spinazzola e il giovane Zalewski di problemi non dovrebbero esserci, eppure l’azzurro appare in fase calante mentre il polacco stenta a tornare ai livelli di due stagioni fa. Pinto “sperava” in un’offerta degli arabi per Leonardo, ma al momento questa ipotesi sembra remota. Se da qui alla fine del mercato però dovesse succedere qualcosa, i giallorossi sarebbero pronti a valutare offerte per poter investire su un nuovo terzino che possa dare più sprint alle fasce laterali.

