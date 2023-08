Il Gallo canta, la Roma non si sveglia

AS ROMA NEWS – Nuova Roma, vecchio risultato. L’esordio in campionato dei giallorossi non è fortunato, e rispecchia per tanti versi i soliti limiti di una squadra incompleta. Contro la Salernitana finisce di nuovo due a due, lo stesso risultato di qualche mese fa. Peccato, perchè la prima mezzora di partita aveva fatto sperare in un esito finale molto diverso.

La squadra di Mourinho parte forte, martella la Salernitana, e la colpisce due volte con Belotti, apparso letteralmente trasformato rispetto al giocatore dell’anno scorso. Il VAR che cancella al Gallo il primo gol per mezzo piede in fuorigioco (grottesco, ma questo è il nuovo calcio) sembra una beffa del destino, ma il centravanti è in giornata di grazia e poco dopo trova la rete del vantaggio che teoricamente dovrebbe spianare la strada alla Roma.

La partita è un monologo giallorosso, sembra non esserci storia. Ma basta una leggerezza di Mancini (che poco prima di ginocchio aveva mandato alto a due passi dalla porta avversaria) e uno svarione insolito di Smalling a permettere a Candreva di battere indisturbato all’altezza del dischetto del rigore e rimettere in parità il match.

Nel secondo tempo la Roma torna in campo stranamente afflosciata. La Salernitana prende coraggio e campo, fino al raddoppio del solito Candreva: controllo di destro e sinistro splendido da posizione decentrata a battere l’incolpevole Rui Patricio. L’Olimpico è gelato. La squadra fatica a riprendersi, e non riesce più a costruire occasioni degne di nota.

Mourinho dalla tribuna decide di rivoluzionare la formazione titolare ordinando un quadruplo cambio: mancano gli attaccanti, e così a modificarsi radicalmente è la mediana, con fasce rinnovate e centrocampo rinvigorito dagli inserimenti di Paredes e Renato Sanches. El Shaarawy, opaco fino a quel momento, coglie l’incrocio dei pali, poi è il redivivo Belotti a trovare di testa il gol del 2 a 2.

Gli ultimi minuti però evidenziano un limite che era palese già alla vigilia del match: la mancanza di ricambi in attacco. Dybala è out per qualifica, Solbakken non sembra offrire garanzie, e allora Mou è costretto a concludere la partita con un Belotti stremato, e frenato dai crampi. La Salernitana regge a fatica e si porta a casa pari che è tutto merito di due giocate di Candreva.

La Roma però deve prendersela solo con sé stessa. Soliti vizi, come quello di non capitalizzare la propria superiorità e di incassare gol alle prime occasioni degli avversari. Ma anche qualche spiraglio di luce: i nuovi (ad eccezione di Kristensen) hanno lasciato intravedere segnali incoraggianti, ma hanno bisogno di tempo per inserirsi al meglio in questa squadra. Ora però devono arrivare i rinforzi lì davanti: uno, se non due attaccanti servono come il pane a una squadra che fortunatamente sembra aver ritrovato il Belotti dei tempi migliori. Ma il solo Gallo non può bastare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini