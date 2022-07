Deitrofront Zaniolo: ora può restare alla Roma

AS ROMA NEWS – Il dietrofront è servito. Non quello di Zaniolo, ma quello dei giornali, che oggi cambiano completamente il tiro sul possibile futuro dell’attaccante giallorosso.

La Juventus, dopo aver piazzato due colpi pesanti in termini di ingaggi come Di Maria e Pogba, non ha la possibilità di avvicinarsi alle richieste dei Friedkin per Nicolò. I bianconeri hanno provato a inserire Arthur nell’affare, ricevendo un secco “no” di Tiago Pinto.

Da qui l’irrigidimento della Juve, che ora fa sapere di non essere più così interessata a Zaniolo. E così oggi i giornali cominciano a scrivere che il 22 può restare alla Roma. Per Il Tempo (E. Zotti), il giocatore potrebbe essere tolto dal mercato per mancanza di offerte congrue, per Il Messaggero (G. Lengua) la Roma in queste ore sta pensando seriamente di costruire assieme a lui la nuova stagione.

Anche Gazzetta dello Sport e Tuttosport sembrano non crederci più tanto, mentre per il Corriere dello Sport Mourinho era disposto a sacrificare Zaniolo solo a patto di avere Dybala al suo posto. L’unico ad andare controcorrente oggi è Alfredo Pedullà, che nella nottata ha parlato di Zaniolo alla Juventus come di un affare praticamente fatto.

Per il giornalista di Sportitalia il passaggio del giocatore giallorosso è solo una questione di tempo: “La Roma ha abbassato le pretese, ed è disposta a cedere Zaniolo per 40-45 milioni. La formula sarebbe quella del prestito molto oneroso (10-12 milioni), il resto (30-33 milioni) con obbligo di riscatto. La strada è tracciata, per Zaniolo alla Juve è soltanto questione di tempo“.