Dybala, messaggio alle pretendenti: abbassa le pretese a 6 milioni l’anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala lancia messaggi alle squadre che sono interessate a lui ma che non hanno ancora provato l’assalto all’argentino per via delle richieste troppo elevate del giocatore e del suo entourage.

Adesso la Joya, fa sapere Angelo Mangiante di Sky Sport, è disposto a scendere fino a 6 milioni di euro all’anno come ingaggio. Una cifra che sarebbe anche alla portata della Roma, che paga quegli ingaggi ai suoi top player come Abraham e Pellegrini.

Dietro a questa decisione, la difficoltà imprevista di Dybala nel trovarsi una nuova squadra disposta ad accogliere le sue richieste iniziali. L’attaccante ha fretta, vuole trovare una sistemazione a breve visto che i ritiri estivi sono già iniziati.

L’Inter, che pubblicamente sembra aver fatto un passo indietro, resta la destinazione più probabile per Dybala. Ma occhio alla Roma, specie se Zaniolo dovesse cambiare casacca: Mourinho lo ha messo in cima alla lista delle preferenze nel caso in cui dovesse perdere il suo numero 22.