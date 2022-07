CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 8 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:20 – SKY SPORT: “CONFERME SU ZAHA E LA ROMA” – Anche Sky Sport conferma in questi minuti l’interesse concreto della Roma per Wilfried Zaha (29), attaccante del Crystal Palace che piace molto a Mourinho…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 13:30 – CONTATTI IN CORSO TRA LA ROMA E ZAHA – Un nuovo nome per il settore offensivo della Roma: è Wilfried Zaha (29), ivoriano del Crystal Palace che ha trascorso la sua carriera interamente in Premier League finora. Nell’ultima stagione ha segnato 14 reti in 33 presenze nel campionato inglese, il classe 1992, che andrà in scadenza di contratto tra un anno, sarebbe un profilo gradito a Mourinho per l’attacco. I primi contatti tra la Roma e il Crystal Palace sono già in corso. (Tmw.com)

Ore 12:50 – DALLA SPAGNA: LA ROMA MOLLA GUEDES – La Roma pare aver abbandonato la pista Guedes (25). Dopo gli incontri a maggio, la trattativa non è mai decollata con i giallorossi che non avevano intenzione di sborsare i 40 milioni richiesti dal Valencia. E al club spagnolo, che lamenta 70 milioni di perdite nell’ultimo esercizio, non sono ancora arrivate offerte concrete per l’attaccante che resta, al momento, ancora a disposizione di Gattuso. (Marca.com)

Ore 10:00 – ALLA ROMA PIACE TIELEMANS – Per il colpo grosso a centrocampo ora spunta il nome di Youri Tielemans (25), calciatore belga del Leicester che piace tanto a Trigoria. Costa 50 milioni, e su di lui ci sono Arsenal e Manchester United. (Il Romanista)

Ore 9:35 – VERETOUT TOLTO DAL MERCATO – I problemi per Frattesi e la coperta corta a centrocampo hanno spinto Mourinho a togliere, per il momento, Jordan Veretout (29) dal mercato in vista del ritiro in Portogallo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – MOU IN PRESSING SU FRIEDKIN PER DYBALA – Josè Mourinho ha chiesto l’acquisto di Paulo Dybala (28) alla Roma e sta cercando di convincere Friedkin a regalargli una Joya…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:55 – SORPASSO AOUAR SU FRATTESI – Lo stallo per Frattesi spinge Tiago Pinto a cambiare obiettivo a centrocampo: il favorito ora diventa il francese Aouar (24) del Lione, prendibile per una ventina di milioni. (Il Romanista)

Ore 8:20 – ZANIOLO, ULTIMATUM JUVE – La Juventus ha ribadito alla Roma di voler spendere al massimo 20-25 milioni per Zaniolo (23), e di aver intenzione di inserire Arthur nell’affare. Niente proposta cash, prendere o lasciare. (La Repubblica)

