Frattesi rischia di saltare, Mou blocca la cessione di Veretout

AS ROMA NEWS – Davide Frattesi si rimette a disposizione di Dionisi e del Sassuolo. Ma l’umore del giovane centrocampista romano non è dei migliori.

Il ragazzo sperava di essere già a Trigoria, a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra e sotto la guida di Josè Mourinho, ma i colloqui tra Roma e i neroverdi si sono impantanati sulla valutazione del giocatore.

Il Sassuolo è convinto che Frattesi valga 32 milioni, la Roma invece è ferma sui 15, più l’inserimento del giovane Volpato nella trattativa e il 30% della futura rivendita da scontare. Uno stallo che rischia di far saltare il banco, con Tiago Pinto pronto a virare su altri obiettivi.

Intanto però Mourinho si cautela: stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni), l’allenatore portoghese, vista la coperta corta a centrocampo, ha bloccato la cessione di Jordan Veretout. Lo Special One non ha intenzione di affrontare il ritiro in Portogallo avendo solamente Matic e Cristante a disposizione.

Sergio Oliveira non è stato riscattato e ora è a un passo dal Galatasaray, Mkhitaryan ha preferito firmare per l’Inter, Diawara è finito fuori rosa insieme a Villar. Resta solo il giovane Bove come alternativa in mediana. Troppo poco. Per questo Mou si tiene stretto il francese, corteggiato dal Marsiglia, ma che non ha ricevuto ancora offerte congrue alla richieste della Roma (15 milioni).

Fonte: Il Messaggero