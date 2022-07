Mou chiede Dybala a Friedkin. E Aouar sorpassa Frattesi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Josè Mourinho vuole Paulo Dybala, e continua a chiedere l’acquisto dell’argentino alla Roma in questo avvio di ritiro a Trigoria. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lo Special One spinge per avere il botto, per far sì che Friedkin faccia uno sforzo fuori budget, un colpo che possa accendere l’entusiasmo della piazza. Per Mou, Dybala è il giocatore in grado di fare la differenza e accorciare il gap con le prime in classifica.

Ma non sarà facile convincere i Friedkin e forse nemmeno il giocatore, che aspetta l’Inter ed è stato rassicurato da Marotta dopo le dichiarazioni allarmanti dei giorni scorsi. Paradossalmente, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere Edin Dzeko ad aiutare la Roma: dev’essere lui a liberare il posto a Dybala, visto che guadagna più o meno la cifra richiesta dalla Joya. Ma il giocatore non sembra convinto di lasciare Appiano Gentile.

Alla Roma, nei due incontri che risalgono alla tarda primavera, il procuratore Antun aveva chiesto 8 milioni netti a stagione per tre anni, più le salate commissioni e l’entry bonus. Questi presupposti avevano tolto ogni fantasia a Tiago Pinto. Con il passare dei giorni pero Dybala ha compreso che il mercato è cambiato. E pur preferendo comprensibilmente la vetrina della Champions League, è orientato ad abbassare le pretese per trovare un porto sicuro.

E’ evidente però che la Roma, alle prese con una complessa ristrutturazione finanziaria, debba prima vende e Zaniolo per pensare di assoldare un campione in attacco.

Intanto lo stallo per Frattesi spinge la Roma a guardarsi intorno. Stando a quanto scrive oggi Il Romanista, Tiago Pinto è sul punto di virare con decisione su Aouar, centrocampista del Lione che piace parecchio dalle parti di Trigoria. Ma occhio al nome di Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester City corteggiato da Arsenal e Manchester United: è un calciatore che piace tantissimo alla Roma, ma i costi elevati dell’affare e la concorrenza delle inglesi rendono l’operazione complicatissima.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista